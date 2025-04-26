Зеленский назвал встречу с Трампом в Риме хорошей
Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля заявил, что провел хорошую встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
«Хорошая встреча. У нас было много дискуссий один на один. Мы надеемся на результат всего того, что было сказано», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил Трампа, выразив надежду, что они «достигнут общих результатов».
Помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг 26 апреля заявил, что Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска. Отмечается, что сегодняшняя встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.
Днем ранее La Repubblica сообщала, что Киев намерен организовать в день похорон Франциска саммит по украинской тематике с участием представителей США, Великобритании, Италии и Франции. При этом указывалось, что итальянские власти выступают против этой инициативы из-за логистических сложностей.