Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Мир
Мишустин указал на рост товарооборота с Таджикистаном
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Экономика
ЦБ РФ понизил прогноз по росту мировой экономики
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах по урегулированию на Украине
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Экономика
ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля
Мир
Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
Мир
WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона
Общество
Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный достигло столицы Камчатки
Спорт
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника с турнира
Экономика
Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

СМИ узнали о намерении Киева провести саммит в Риме в день похорон папы римского

La Repubblica: Киев намерен провести саммит в день похорон папы римского в Риме
0
EN
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украина намерена организовать саммит в Риме по теме украинского конфликта с участием представителей США, Великобритании, Италии и Франции в день похорон папы римского Франциска. Об этом 25 апреля сообщила газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Собеседник издания уточнил, что итальянские власти, в том числе и премьер-министр Джорджа Мелони, выступают против данной инициативы из-за того, что ведение двух мероприятий в один день может быть «очень сложным». В частности, могут возникнуть трудности в логистике, обусловленные присутствием на похоронах «сотен кортежей» лидеров государств.

По данным издания, в день погребения папы могут состояться двусторонние встречи, включая переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. По предварительной информации, место для проведения саммита может быть предоставлено местным правительством.

США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

Накануне стало известно, что на похоронах папы римского Франциска будут присутствовать 50 глав государств. Кроме того, на церемонии прощания будут 10 монархов.

Уточняется, что похороны Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Время назначено на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после папа римский будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025