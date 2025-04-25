СМИ узнали о намерении Киева провести саммит в Риме в день похорон папы римского

Украина намерена организовать саммит в Риме по теме украинского конфликта с участием представителей США, Великобритании, Италии и Франции в день похорон папы римского Франциска. Об этом 25 апреля сообщила газета La Repubblica со ссылкой на источники.

Собеседник издания уточнил, что итальянские власти, в том числе и премьер-министр Джорджа Мелони, выступают против данной инициативы из-за того, что ведение двух мероприятий в один день может быть «очень сложным». В частности, могут возникнуть трудности в логистике, обусловленные присутствием на похоронах «сотен кортежей» лидеров государств.

По данным издания, в день погребения папы могут состояться двусторонние встречи, включая переговоры американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. По предварительной информации, место для проведения саммита может быть предоставлено местным правительством.

Накануне стало известно, что на похоронах папы римского Франциска будут присутствовать 50 глав государств. Кроме того, на церемонии прощания будут 10 монархов.

Уточняется, что похороны Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Время назначено на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после папа римский будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.