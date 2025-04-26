Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска
Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска. Об этом 26 апреля сообщил помощник президента США по коммуникациям Стивен Чунг.
«Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную беседу. Новые детали встречи будут позднее», — приводит его слова агентство Reuters.
Как сообщает телеканал Sky News, лидеры договорились о повторной беседе после похорон папы римского. Отмечается, что сегодняшняя встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.
Кроме того, как пишет итальянская газета La Repubblica, в Риме у Трампа были запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой британского правительства Киром Стармером. При этом ожидается, что американский лидер улетит вскоре после завершения похорон, в 14:30 мск.
Днем ранее La Repubblica сообщала, что Киев намерен организовать в день похорон Франциска саммит по украинской тематике с участием представителей США, Великобритании, Италии и Франции. При этом указывалось, что итальянские власти выступают против этой инициативы из-за логистических сложностей.
На похороны папы римского в Риме 26 апреля приехали в общей сложности 50 глав государств. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.