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СМИ узнали о намерении 50 глав государств посетить похороны папы римского

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Фото: TASS/RICCARDO ANTIMIANI
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На похоронах папы римского Франциска будут присутствовать 50 глав государств. Об этом 24 апреля сообщает AFP.

«На похоронах папы римского будут присутствовать 50 избранных глав государств», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Уточняется, что помимо глав государств на похоронах будут 10 монархов.

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Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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