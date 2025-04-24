СМИ узнали о намерении 50 глав государств посетить похороны папы римского

На похоронах папы римского Франциска будут присутствовать 50 глав государств. Об этом 24 апреля сообщает AFP.

«На похоронах папы римского будут присутствовать 50 избранных глав государств», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Уточняется, что помимо глав государств на похоронах будут 10 монархов.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.