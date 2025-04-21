Святой из трущоб: умер папа римский Франциск

Скончался папа римский Франциск, первый понтифик родом из Западного полушария. Хорхе Марио Бергольо родился в Аргентине. Там он провел основные годы своего служения — приходским священником, а затем епископом, которого паства обожала за справедливость и близость к простым людям. Уже будучи епископом, он передвигался по криминальному Буэнос-Айресу исключительно на метро и автобусах. «Моя паства — люди бедные, а я — один из них», — говорил он. О жизненном пути папы Франциска вспоминают «Известия».

Химик

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянских эмигрантов. Его родители бежали из Европы в конце 1920-х, спасаясь от фашистского режима Муссолини. Отец будущего понтифика, Марио Хосе Бергольо, работал бухгалтером в железнодорожном ведомстве Аргентины, а мать, Регина Мария Сивори, была занята ведением беспокойного домашнего хозяйства: в семье Бергольо было пятеро детей. Хорхе Марио был старшим, так что с детства ему пришлось помогать родителям, занимаясь хозяйством и зарабатывая на жизнь. В старших классах ему довелось поработать и вышибалой в баре, и уборщиком, но при этом у него хватало сил, чтобы хорошо учиться. К счастью, учеба давалась ему легко. «Он был очень умным, много знал, но при этом не был «ботаником» — просто он очень здорово соображал и быстро всё схватывал», — вспоминал позднее один из одноклассников.

Хорхе Марио Бергольо стоит во 2-м ряду, 4-й слева, 1948 год Фото: wikipedia.org

Получив среднее образование, он поступил в техническую школу имени Иполито Иригойена, где получил диплом химика-технолога. Несколько лет проработал по специальности в пищевой лаборатории. В то время он предавался радостям жизни, обычным для молодого человека. После работы Хорхе встречался с друзьями, и они шли куда-нибудь развлекаться: устраивали посиделки в баре, играли в футбол или отправлялись танцевать милонгу в танцзал в районе Чакарита. Будущий понтифик даже выбрал себе невесту — соседскую девушку Амалию Дамонте, с которой у них была горячая взаимная симпатия.

Католическое воспитание, однако, не позволяло молодым людям слишком вольных отношений, и самым смелым ухаживанием для Хорхе стал подаренный Амалии детский рисунок кирпичного домика с подписью: «Когда мы поженимся, у нас будет такой дом». Родители девушки, впрочем, не оценили предложения: увидев записку с рисунком, они категорически запретили девушке встречаться со слишком смелым соседом.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Впрочем, вскоре размышления о браке потеряли актуальность. Хорхе поступил в духовную семинарию Непорочного зачатия в Буэнос-Айресе. Это не стало ни для кого сюрпризом: он с детства отличался набожностью, исправно посещал мессу и не раз говорил друзьям о желании стать миссионером-иезуитом, чтобы нести людям Благую весть. Правда, юношеские эмоции иногда брали верх. Так, впоследствии он признавался, что, уже обучаясь в семинарии, познакомился на свадьбе дяди с девушкой, надолго укравшей его покой. «Я целую неделю не мог молиться и всерьез раздумывал, не уйти ли мне из семинарии, — вспоминал Бергольо. — Но после серьезных раздумий я выбрал путь служения церкви».

Иезуит

11 марта 1958 года Хорхе Марио Бергольо вступил в орден иезуитов и был отправлен получать образование в Чили. Он изучал гуманитарные науки, социологию, философию и теологию, позднее получил степень магистра философии в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. Несколько лет он занимался преподаванием литературы и психологии в католических колледжах Буэнос-Айреса.

3 декабря 1969 года он был рукоположен в священники епископом Рамоном Хосе Кастельяно и достиг высшей, четвертой, степени посвящения в иезуитском ордене. Впечатленное его организационными и лидерскими способностями руководство ордена в Аргентине постоянно повышало молодого священника. В 1973 году, в 37-летнем возрасте, известный к тому времени теолог и проповедник занял пост провинциала Аргентины. Новое назначение он отметил паломничеством в Иерусалим, оказавшимся, впрочем, чрезмерно беспокойным из-за начавшейся войны Судного дня.

Фото: REUTERS/Vatican Media

У него хватало энергии на то, чтобы совмещать проповеди и науку. С 1980 года Хорхе Бергольо занимает пост ректора буэнос-айресской семинарии, которую сам когда-то окончил. Через шесть лет он уехал во Франкфурт, в католический колледж Святого Георгия, где защитил докторскую диссертацию по теологии, и вернулся на родину уже в ранге духовного директора Кордовской архиепископии. Образованного священника считают перспективным в епископате, и в то же время его обожают простые люди за личную скромность и спокойную, не на словах, а на деле приверженность идеалам социальной справедливости. В 1992-м Бергольо был посвящен в епископы, а вскоре назначен коадьютором (заместителем с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса. 28 февраля 1998-го, после смерти занимавшего эту должность кардинала Кваррасино, будущий папа занял пост архиепископа аргентинской столицы.

Фото: REUTERS/Vatican Media

Высокий статус не заставил его отказаться от привычно скромного образа жизни. Он отказался от шикарных апартаментов, которые занимал его предшественник, по-прежнему жил в маленькой квартирке не в самом шикарном районе города — пригороде Оливоса — и сам готовил себе еду. Не стал он пользоваться и положенным по статусу лимузином с шофером, предпочитая передвигаться по городу на общественном транспорте — на метро и автобусах. Неудивительно, что простые аргентинцы считали архиепископа Бергольо почти святым.

Римский епископ

21 февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел епископа Бергольо в сан кардинала. Перед церемонией будущий папа вместе с сестрой Марией Еленой впервые побывал в деревне, где родился его отец. Впрочем, став кардиналом, Бергольо уже не уезжал с родины родителей: он занял сразу пять административных постов в римской курии. Он работал в нескольких конгрегациях, а позднее стал исполнять обязанности секретаря-референта в синоде епископов. В Риме, как и в Буэнос-Айресе, он быстро завоевал репутацию человека умного, деятельного и доброжелательного, и даже пресса отзывалась о нем с симпатией, особо отмечая его «открытость для общения и диалога».

Фото: REUTERS/Vatican Media

Когда в апреле 2005-го скончался Иоанн Павел II, кардинал Бергольо стал главным распорядителем похорон понтифика от коллегии кардиналов и исполнял обязанности регента до восхождения на престол нового папы. Как правило, эти обязанности возлагают на наиболее вероятного преемника. Бергольо действительно считался главным кандидатом на папский престол, однако в ходе голосования кардиналов проиграл выборы Йозефу Ратцингеру, принявшему имя Бенедикта XVI. На решающем голосовании он набрал 26 голосов — меньше, чем требовалось для победы, но значительно больше, чем удавалось до того любому священнику латиноамериканского происхождения. По мнению экспертов, именно оно в первый раз помешало Бергольо занять престол.

Следующее голосование состоялось через восемь лет. В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от престола из-за нездоровья — и на сей раз на высший пост католического мира был избран аргентинец Хорхе Мария Бергольо. Он принял папство под именем Франциск, взяв его в честь Святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев, знаменитого проповедника нестяжательства и любви к ближнему.

Став папой, Бергольо по-прежнему не стал отказываться от привычной скромности в быту. Он отказался носить золотой перстень — символ папской власти, заменил папский трон скромным креслом, существенно сократил число комнат в папской резиденции и ездил исключительно на скромных авто.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Папа Франциск никогда не скрывал своих человеческих слабостей, которые, по мнению простых католиков, лишь делали его более человечным. Так, папа с юности сохранил любовь к латиноамериканским танцам, и в 2014 году, на его 78-й день рождения, паства сделала папе подарок, устроив массовый флешмоб с исполнением его любимо милонги на площади Святого Петра. Также папа никогда не скрывал своей любви к буэнос-айресскому футбольному клубу «Сан-Лоренсо», за который болел еще в детстве вместе с отцом. Когда в 2014 году клуб стал обладателем «Кубка Либертадорес» — главной клубной футбольной награды в Южной Америке, команда «Сан-Лоренсо» удостоилась аудиенции у понтифика в Риме, во время которой папе Франциску торжественно вручили именную клубную футболку. Правда, сам папа с грустью рассказывал журналистам, что с 1990 года лишен возможности смотреть матчи любимого клуба по телевизору, поскольку дал Деве Марии обет отказаться от телепрограмм. Как признавался сам понтифик, о результатах матчей ему рассказывали ватиканские гвардейцы. Зато много лет глава католической церкви вел собственную страницу в соцсети X (бывш. Twitter) и даже запустил специальный молитвенный сайт «Кликни и молись» с соответствующим мобильным приложением.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Впервые о своем нездоровье папа заговорил в июле 2022-го, после визита в Канаду пожаловавшись, что подобные поездки становятся для него тяжеловаты. Тогда же в Ватикане впервые заговорили о возможном отречении Франциска по состоянию здоровья. Однако тот остался на своем посту до самого конца.

Папа римский Франциск умер 21 апреля.