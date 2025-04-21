Святой из трущоб: умер папа римский Франциск
Скончался папа римский Франциск, первый понтифик родом из Западного полушария. Хорхе Марио Бергольо родился в Аргентине. Там он провел основные годы своего служения — приходским священником, а затем епископом, которого паства обожала за справедливость и близость к простым людям. Уже будучи епископом, он передвигался по криминальному Буэнос-Айресу исключительно на метро и автобусах. «Моя паства — люди бедные, а я — один из них», — говорил он. О жизненном пути папы Франциска вспоминают «Известия».
Химик
Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянских эмигрантов. Его родители бежали из Европы в конце 1920-х, спасаясь от фашистского режима Муссолини. Отец будущего понтифика, Марио Хосе Бергольо, работал бухгалтером в железнодорожном ведомстве Аргентины, а мать, Регина Мария Сивори, была занята ведением беспокойного домашнего хозяйства: в семье Бергольо было пятеро детей. Хорхе Марио был старшим, так что с детства ему пришлось помогать родителям, занимаясь хозяйством и зарабатывая на жизнь. В старших классах ему довелось поработать и вышибалой в баре, и уборщиком, но при этом у него хватало сил, чтобы хорошо учиться. К счастью, учеба давалась ему легко. «Он был очень умным, много знал, но при этом не был «ботаником» — просто он очень здорово соображал и быстро всё схватывал», — вспоминал позднее один из одноклассников.
Хорхе Марио Бергольо стоит во 2-м ряду, 4-й слева, 1948 год
Получив среднее образование, он поступил в техническую школу имени Иполито Иригойена, где получил диплом химика-технолога. Несколько лет проработал по специальности в пищевой лаборатории. В то время он предавался радостям жизни, обычным для молодого человека. После работы Хорхе встречался с друзьями, и они шли куда-нибудь развлекаться: устраивали посиделки в баре, играли в футбол или отправлялись танцевать милонгу в танцзал в районе Чакарита. Будущий понтифик даже выбрал себе невесту — соседскую девушку Амалию Дамонте, с которой у них была горячая взаимная симпатия.
Католическое воспитание, однако, не позволяло молодым людям слишком вольных отношений, и самым смелым ухаживанием для Хорхе стал подаренный Амалии детский рисунок кирпичного домика с подписью: «Когда мы поженимся, у нас будет такой дом». Родители девушки, впрочем, не оценили предложения: увидев записку с рисунком, они категорически запретили девушке встречаться со слишком смелым соседом.
Впрочем, вскоре размышления о браке потеряли актуальность. Хорхе поступил в духовную семинарию Непорочного зачатия в Буэнос-Айресе. Это не стало ни для кого сюрпризом: он с детства отличался набожностью, исправно посещал мессу и не раз говорил друзьям о желании стать миссионером-иезуитом, чтобы нести людям Благую весть. Правда, юношеские эмоции иногда брали верх. Так, впоследствии он признавался, что, уже обучаясь в семинарии, познакомился на свадьбе дяди с девушкой, надолго укравшей его покой. «Я целую неделю не мог молиться и всерьез раздумывал, не уйти ли мне из семинарии, — вспоминал Бергольо. — Но после серьезных раздумий я выбрал путь служения церкви».
Иезуит
11 марта 1958 года Хорхе Марио Бергольо вступил в орден иезуитов и был отправлен получать образование в Чили. Он изучал гуманитарные науки, социологию, философию и теологию, позднее получил степень магистра философии в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. Несколько лет он занимался преподаванием литературы и психологии в католических колледжах Буэнос-Айреса.
3 декабря 1969 года он был рукоположен в священники епископом Рамоном Хосе Кастельяно и достиг высшей, четвертой, степени посвящения в иезуитском ордене. Впечатленное его организационными и лидерскими способностями руководство ордена в Аргентине постоянно повышало молодого священника. В 1973 году, в 37-летнем возрасте, известный к тому времени теолог и проповедник занял пост провинциала Аргентины. Новое назначение он отметил паломничеством в Иерусалим, оказавшимся, впрочем, чрезмерно беспокойным из-за начавшейся войны Судного дня.
У него хватало энергии на то, чтобы совмещать проповеди и науку. С 1980 года Хорхе Бергольо занимает пост ректора буэнос-айресской семинарии, которую сам когда-то окончил. Через шесть лет он уехал во Франкфурт, в католический колледж Святого Георгия, где защитил докторскую диссертацию по теологии, и вернулся на родину уже в ранге духовного директора Кордовской архиепископии. Образованного священника считают перспективным в епископате, и в то же время его обожают простые люди за личную скромность и спокойную, не на словах, а на деле приверженность идеалам социальной справедливости. В 1992-м Бергольо был посвящен в епископы, а вскоре назначен коадьютором (заместителем с правом наследования епархии) архиепископа Буэнос-Айреса. 28 февраля 1998-го, после смерти занимавшего эту должность кардинала Кваррасино, будущий папа занял пост архиепископа аргентинской столицы.
Высокий статус не заставил его отказаться от привычно скромного образа жизни. Он отказался от шикарных апартаментов, которые занимал его предшественник, по-прежнему жил в маленькой квартирке не в самом шикарном районе города — пригороде Оливоса — и сам готовил себе еду. Не стал он пользоваться и положенным по статусу лимузином с шофером, предпочитая передвигаться по городу на общественном транспорте — на метро и автобусах. Неудивительно, что простые аргентинцы считали архиепископа Бергольо почти святым.
Римский епископ
21 февраля 2001 года папа римский Иоанн Павел II возвел епископа Бергольо в сан кардинала. Перед церемонией будущий папа вместе с сестрой Марией Еленой впервые побывал в деревне, где родился его отец. Впрочем, став кардиналом, Бергольо уже не уезжал с родины родителей: он занял сразу пять административных постов в римской курии. Он работал в нескольких конгрегациях, а позднее стал исполнять обязанности секретаря-референта в синоде епископов. В Риме, как и в Буэнос-Айресе, он быстро завоевал репутацию человека умного, деятельного и доброжелательного, и даже пресса отзывалась о нем с симпатией, особо отмечая его «открытость для общения и диалога».
Когда в апреле 2005-го скончался Иоанн Павел II, кардинал Бергольо стал главным распорядителем похорон понтифика от коллегии кардиналов и исполнял обязанности регента до восхождения на престол нового папы. Как правило, эти обязанности возлагают на наиболее вероятного преемника. Бергольо действительно считался главным кандидатом на папский престол, однако в ходе голосования кардиналов проиграл выборы Йозефу Ратцингеру, принявшему имя Бенедикта XVI. На решающем голосовании он набрал 26 голосов — меньше, чем требовалось для победы, но значительно больше, чем удавалось до того любому священнику латиноамериканского происхождения. По мнению экспертов, именно оно в первый раз помешало Бергольо занять престол.
Следующее голосование состоялось через восемь лет. В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от престола из-за нездоровья — и на сей раз на высший пост католического мира был избран аргентинец Хорхе Мария Бергольо. Он принял папство под именем Франциск, взяв его в честь Святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев, знаменитого проповедника нестяжательства и любви к ближнему.
Став папой, Бергольо по-прежнему не стал отказываться от привычной скромности в быту. Он отказался носить золотой перстень — символ папской власти, заменил папский трон скромным креслом, существенно сократил число комнат в папской резиденции и ездил исключительно на скромных авто.
Папа Франциск никогда не скрывал своих человеческих слабостей, которые, по мнению простых католиков, лишь делали его более человечным. Так, папа с юности сохранил любовь к латиноамериканским танцам, и в 2014 году, на его 78-й день рождения, паства сделала папе подарок, устроив массовый флешмоб с исполнением его любимо милонги на площади Святого Петра. Также папа никогда не скрывал своей любви к буэнос-айресскому футбольному клубу «Сан-Лоренсо», за который болел еще в детстве вместе с отцом. Когда в 2014 году клуб стал обладателем «Кубка Либертадорес» — главной клубной футбольной награды в Южной Америке, команда «Сан-Лоренсо» удостоилась аудиенции у понтифика в Риме, во время которой папе Франциску торжественно вручили именную клубную футболку. Правда, сам папа с грустью рассказывал журналистам, что с 1990 года лишен возможности смотреть матчи любимого клуба по телевизору, поскольку дал Деве Марии обет отказаться от телепрограмм. Как признавался сам понтифик, о результатах матчей ему рассказывали ватиканские гвардейцы. Зато много лет глава католической церкви вел собственную страницу в соцсети X (бывш. Twitter) и даже запустил специальный молитвенный сайт «Кликни и молись» с соответствующим мобильным приложением.
Впервые о своем нездоровье папа заговорил в июле 2022-го, после визита в Канаду пожаловавшись, что подобные поездки становятся для него тяжеловаты. Тогда же в Ватикане впервые заговорили о возможном отречении Франциска по состоянию здоровья. Однако тот остался на своем посту до самого конца.
Папа римский Франциск умер 21 апреля.