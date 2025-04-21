Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу с соболезнованиями по случаю кончины папы римского Франциска. Об этом 21 апреля сообщили на сайте Кремля.

В тексте отмечается, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, защитник высоких ценностей.

Во время своего понтификата он играл важную роль в развитии контактов между Русской православной церковью (РПЦ) и Римско-католической церковью, подчеркнул глава государства.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме.

О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.