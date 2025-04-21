Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет

Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Соответствующее заявление было опубликовано 21 апреля на официальном сайте Ватикана.

«Папа римский Франциск скончался в пасхальный понедельник», — говорится в публикации.

Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Также в прямой трансляции из часовни дома Святой Марты в Ватикане сообщили, что смерть наступила в 7:35 утра по местному времени (8:35 по мск). При этом подробности будут оглашены позднее, сообщается на сайте.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Отмечалось, что это стало его самым заметным появлением с момента выписки из больницы.

Понтифик долгое время боролся двусторонней пневмонией. 22 февраля сообщалось, что ему потребовалось переливание крови. 3 марта Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. При этом 10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния.