В Ватикане сообщили о стабильном улучшении состояния папы римского

Папа римский Франциск преодолел критическую фазу, врачи зафиксировали стабильное улучшение его состояния. Об этом 10 марта сообщил новостной портал Ватикана Vatican News со ссылкой на пресс-релиз Святого престола.

«Состояние святого отца остается стабильным. Улучшения, отмеченные в предыдущие дни, были еще более усилены, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими результатами, а также хорошей реакцией папы на фармакологическую терапию», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, учитывая сложность клинической ситуации и изначально выраженную инфекцию, папе римскому нужно будет продолжать лечение в условиях стационара в течение последующих дней.

8 марта в Ватикане сообщили о постепенном улучшении состояния папы римского. Отмечалось, что у понтифика перестала подниматься температура, но прогнозы врачей остаются сдержанными. 6 марта врачи назвали состояние папы стабильным, тогда же он записал аудиосообщение впервые после госпитализации.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей, на следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.