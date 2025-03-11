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В Ватикане сообщили о стабильном улучшении состояния папы римского

Vatican News: папа римский Франциск преодолел критическую фазу
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Папа римский Франциск преодолел критическую фазу, врачи зафиксировали стабильное улучшение его состояния. Об этом 10 марта сообщил новостной портал Ватикана Vatican News со ссылкой на пресс-релиз Святого престола.

«Состояние святого отца остается стабильным. Улучшения, отмеченные в предыдущие дни, были еще более усилены, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими результатами, а также хорошей реакцией папы на фармакологическую терапию», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, учитывая сложность клинической ситуации и изначально выраженную инфекцию, папе римскому нужно будет продолжать лечение в условиях стационара в течение последующих дней.

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8 марта в Ватикане сообщили о постепенном улучшении состояния папы римского. Отмечалось, что у понтифика перестала подниматься температура, но прогнозы врачей остаются сдержанными. 6 марта врачи назвали состояние папы стабильным, тогда же он записал аудиосообщение впервые после госпитализации.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей, на следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.

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