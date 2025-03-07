Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о 39 перехваченных БПЛА над регионами России
Мир
Трамп усомнился в готовности НАТО помочь США
Мир
Израиль допустит ограниченное число мусульман из Палестины на Храмовую гору в Рамадан
Общество
В Москве зафиксирован первый весенний рекорд тепла
Мир
Орбан указал на мировую изоляцию Евросоюза
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала пропавшего 18 лет назад без вести мужчину
Мир
В АдГ призвали изменить конституцию ФРГ ради собственного ядерного оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 7 марта
Армия
Бойцы казачьего полка поразили дронами пехоту ВСУ в приграничье Курской области
Мир
Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников
Общество
Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта
Наука и техника
В РФ создали прототип транзистора для перспективной силовой электроники
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м
Мир
Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение
Мир
Премьер Италии Мелони предложила включить Украину в действие пятой статьи НАТО
Мир
Численность бабочек в США сократилась на 22% с начала XXI века
Экономика
Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок

Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение

0
EN
Фото: REUTERS/Yara Nardi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Папа Римский Франциск записал аудиообращение впервые спустя три недели после госпитализации. Оно было опубликовано на официальном новостном портале Vatican News 6 марта.

«Я благодарю вас от всего сердца за молитвы, которые вы возносите о моем здравии с площади [Святого Петра]. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Пресвятая Дева. Спасибо», — обратился к верующим католикам 88-летний понтифик.

Аудиозапись транслировалась на площади Святого Петра в Риме в начале молебна, который прошел 6 марта.

На записи слышно, что голос папы римского ослаб, у него присутствует одышка.

«Папа римский очень тепло относится к России»
Художник Никас Сафронов — об аудиенции у Франциска I, будущей выставке в Ватикане и картинах передвижников в покоях понтифика

Ранее в этот день сообщалось, что состояние папы римского стабильное, он продолжает медикаментозную терапию. Прогноз остается сдержанным. Уточняется, что учитывая стабильность состояния понтифика, следующий отчет о состоянии его здоровья будет выпущен в субботу, 8 марта.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 3 марта сообщалось, что он перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025