Папа римский впервые за три недели госпитализации записал аудиообращение

Папа Римский Франциск записал аудиообращение впервые спустя три недели после госпитализации. Оно было опубликовано на официальном новостном портале Vatican News 6 марта.

«Я благодарю вас от всего сердца за молитвы, которые вы возносите о моем здравии с площади [Святого Петра]. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог и да защитит вас Пресвятая Дева. Спасибо», — обратился к верующим католикам 88-летний понтифик.

Аудиозапись транслировалась на площади Святого Петра в Риме в начале молебна, который прошел 6 марта.

На записи слышно, что голос папы римского ослаб, у него присутствует одышка.

Ранее в этот день сообщалось, что состояние папы римского стабильное, он продолжает медикаментозную терапию. Прогноз остается сдержанным. Уточняется, что учитывая стабильность состояния понтифика, следующий отчет о состоянии его здоровья будет выпущен в субботу, 8 марта.

О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 3 марта сообщалось, что он перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция.