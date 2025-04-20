Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Папа римский Франциск появился на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи. Об этом 20 марта сообщил телеканал CNN.
«Это стало его самым заметным появлением с момента выписки из больницы», — подчеркивается в публикации.
Понтифик выехал к верующим на инвалидной коляске и приветствовал тысячи собравшихся паломников, которые помахали ему в ответ. Папа римский произнес благословение «Городу и миру» под торжественное исполнение музыки оркестром.
Папа римский Франциск 6 апреля выступил на публике впервые после выписки из больницы. Он присутствовал на воскресной мессе в Ватикане, которую проводили в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.
О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.
10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. 19 марта сообщалось, что понтифику больше не нужна вентиляция легких по ночам, были и другие улучшения. Отмечалось, что наблюдался прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.