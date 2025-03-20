Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского

Проходящий лечение от воспаления легких папа римский Франциск больше не нуждается в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения. Об этом сообщила 19 марта служба печати Святого престола, передает Reuters.

«Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась», — говорится в последнем подробном медицинском отчете о его состоянии.

Отмечается, что наблюдается прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии. Понтифик подвержен легочным инфекциям, потому что в юности у него был плеврит и ему удалили часть легкого. В последние годы он передвигался в инвалидном кресле из-за болей в колене и спине, добавило агентство.

О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.

10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней. Позднее, 16 марта, Ватикан опубликовал фотографию понтифика во время утренней молитвы.