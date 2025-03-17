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Ватикан опубликовал фото папы римского впервые после госпитализации

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Фото: Sala Stampa della Santa Sede
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Ватикан опубликовал фотографию папы римского Франциска во время утренней молитвы. Соответствующий снимок появился 16 марта на новостном портале Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

На нем видно, как понтифик сидит в инвалидном кресле и смотрит на распятие на алтаре часовни. По данным Святого престола, Франциск ходит молиться туда каждый день после улучшения состояния.

Уточняется, что это первое изображение понтифика, опубликованное после его госпитализации. В Ватикане отметили, что состояние папы римского остается стабильным, однако лечение, в том числе респираторная и двигательная физиотерапия, продолжается.

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10 марта стало известно, что понтифик преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней.

О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.

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