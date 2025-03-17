Ватикан опубликовал фото папы римского впервые после госпитализации

Ватикан опубликовал фотографию папы римского Франциска во время утренней молитвы. Соответствующий снимок появился 16 марта на новостном портале Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

На нем видно, как понтифик сидит в инвалидном кресле и смотрит на распятие на алтаре часовни. По данным Святого престола, Франциск ходит молиться туда каждый день после улучшения состояния.

Уточняется, что это первое изображение понтифика, опубликованное после его госпитализации. В Ватикане отметили, что состояние папы римского остается стабильным, однако лечение, в том числе респираторная и двигательная физиотерапия, продолжается.

10 марта стало известно, что понтифик преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней.

О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.