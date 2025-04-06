Папа римский Франциск выступил на публике впервые после лечения

Папа римский Франциск выступил на публике впервые после выписки из больницы. Прямую трансляцию его появления на публике 6 апреля вел портал Vatican News.

После воскресной мессы, посвященной страдающим и болеющим, 88-летний Франциск выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и обратился к собравшимся.

Он поприветствовал верующих и произнес несколько слов, «хоть его голос звучал тише обычного», дополняет «Газета.Ru». Месса прошла в рамках отмечаемого Римско-католической церковью Юбилейного года христианства.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что папа римский Франциск больше не нуждается в вентиляции легких по ночам, а также что есть и другие улучшения. Отмечалось, что наблюдался прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.

О госпитализации понтифика пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 18 февраля у него было выявлено начало двусторонней пневмонии, а 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови. 3 марта сообщалось, что Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. В Ватикане 8 марта заявили, что состояние понтифика начало улучшаться.

10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния. При этом в Святом престоле сообщили, что папе римскому необходимо продолжать лечение в условиях стационара в течение нескольких последующих дней.