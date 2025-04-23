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На похоронах папы римского Россию представит министр культуры Любимова

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Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS
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По решению президента РФ Владимира Путина Россию на похоронах папы римского Франциска представит министр культуры Ольга Любимова. Об этом 23 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — заявил он.

Похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля. Они назначены на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после Франциск будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. В настоящее время гроб с телом понтифика находится в соборе Святого Петра в Ватикане.

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Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Понтифик долгое время боролся двусторонней пневмонией.

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