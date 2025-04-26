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Жест прощания: как похороны папы римского превратили в очередной саммит

Лидеры стран Запада пытались изменить позицию Трампа по Украине
Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Мир простился с папой римским Франциском, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет. На похоронах присутствовали по меньшей мере 160 иностранных делегаций, в том числе президент США Дональд Трамп и лидеры других западных стран. Похороны стали очередной возможностью для обсуждения украинского конфликта. Зеленский и его европейские союзники попытались использовать церемонию прощания с понтификом для попыток убедить Трампа изменить позицию по отношению к РФ. Россия же ранее подтвердила готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий. О том, как похороны папы римского стали площадкой для политических переговоров, — в материале «Известий».

Как похоронили папу римского Франциска

Папа римский Франциск был похоронен 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре, которая находится за территорией Ватикана. Так в своем завещании определил сам глава Римско-католической церкви. Перед этим на площади Святого Петра прошла заупокойная месса по понтифику, литургию возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Как пишет La Repubblica, в службе приняли участие 970 человек, включая 220 кардиналов и 750 епископов и священников.

«Папа Франциск решил идти по пути самопожертвования до последнего дня своей земной жизни», — сказал кардинал Ре в своей проповеди.

Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Он был избран главой РКЦ в 2013-м после отставки своего предшественника Бенедикта XVI. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. Последний раз понтифик появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Сообщалось, что он долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Похороны Франциска отличались от общепринятых, на этом настоял сам понтифик. К примеру, обряд объявления о кончине папы прошел в часовне, а не в покоях, где он умер. К тому же понтифик попросил похоронить его в одном деревянном гробу, обитом цинком. Как правило, тело покойного главы Ватикана кладут в три гроба — из кипариса, свинца и дуба.

Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по Папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане.

Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Четверть миллиона человек с утра среды, 23 апреля, посетили собор Святого Петра для прощания с папой римским. Из-за такого числа людей время работы базилики в среду и четверг продлевали за полночь. Во время самой церемонии похорон присутствовало более 200 тыс. человек. Для сравнения, около 50 тыс. человек пришли на похороны папы римского в отставке Бенедикта XVI в 2023 году, а около 300 тыс. посетили прощание с Иоанном Павлом II в 2005-м.

Из-за масштабных похорон Рим был превращен в неприступную крепость. В столице Италии разместили более 11 тыс. сотрудников правоохранительных органов, военных и служб безопасности при поддержке передовых технологий и систем перехвата последнего поколения. В частности, эсминец D554 Caio Duilio ВМС Италии встал на якорь у берегов Фьюмичино, недалеко от устья Тибра. В Риме также развернули не менее пяти систем RCD для борьбы с беспилотниками.

Верующие собираются перед траурной мессой Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Верующие собираются перед траурной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ватикан сообщил, что для участия в церемонии прощания прибыло более 160 делегаций, в том числе 54 главы государств и 12 правящих монархов. Среди мировых лидеров, приехавших на похороны, — президент США Дональд Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Бразилии Лула да Силва, президент Франции Эммануэль Макрон. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

День отпевания и похорон — первый из девяти дней траура. Завершающим этапом станет конклав, он собирается через 15–20 дней после смерти папы в Сикстинской капелле, чтобы избрать следующего понтифика.

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Для чего Зеленский и европейцы искали встречи с Трампом

Стараниями западных лидеров похороны главы Римско-католической церкви в итоге превратились в саммит, главной темой которого стало урегулирование конфликта на Украине. Ранее президент США выступил с планом мирного разрешения ситуации, который предусматривает признание Киевом потери 20% украинской территории, в том числе юридическое признание Крыма территорией РФ. Против последнего выступил Зеленский, из-за чего был снижен дипломатический уровень переговоров между США, Великобританией, Францией, Германией и Украиной, которые состоялись 23 апреля в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская присутствуют на траурной мессе Папы Франциска в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская присутствуют на траурной мессе по папе Франциску в Ватикане

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Дональд Трамп заявил, что России и Украине необходимо начать переговоры, так как большинство положений возможного соглашения об урегулировании конфликта согласованы. Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в пятницу подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Основным препятствием для этого остается запрет на прямые переговоры с Россией, который власти Украины ввели в октябре 2022-го.

Общий вид площади Святого Петра во время траурной мессы Папы Франциска в Ватикане.
В Риме прошли похороны римского папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. На траурные мероприятия прибыли представители большинства стран мира, включая Россию. Репортаж с похорон — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Гроб с телом Папы Франциска несут во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Гроб с телом Франциска под аплодисменты вынесли из собора Святого Петра
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Гроб несут Папу Франциска во время его траурной мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
Заупокойную мессу возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Представители духовенства присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
На похоронах присутствовали 5 тыс. духовных лиц, представители различных христианских конфессий
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Кардиналы присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
В церемонии участвовали 220 кардиналов. 135 из них войдут в конклав, который выберет следующего папу
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей
Фото: Paolo Giandotti/Handout via REUTERS
Монахини молятся во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Монахини молятся во время траурной мессы по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: REUTERS/Matteo Minnella
Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по Папе Франциску, стоя у гроба на площади Святого Петра в Ватикане.
Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по папе Франциску, стоя у гроба на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп идут после траурной мессы Папы Франциска
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Кардинал Джованни Баттиста Ре благословляет гроб во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Кардинал Джованни Баттиста Ре благословляет гроб во время траурной мессы
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон стоят во время выноса гроба в день похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

На похороны прибыли десятки глав государств со всего мира, в том числе король и королева Испании Филипп VI и Летиция, президенты Франции, Эквадора, Финляндии и другие политики

Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Катафалк перевозит гроб с телом Папы Франциска в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре (Санта-Мария-Маджоре) в день его похорон в Риме, Италия.
266-го понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
Фото: REUTERS/Kevin Coombs

Противоречия между странами Западной Европы и США усиливаются, о чем свидетельствует и публичная полемика между лидерами европейских стран и Трампом. Лидеры ЕС пытаются использовать любую возможность для воздействия на американского лидера с целью изменить его позицию по Украине, включая встречу во время похорон понтифика, заявил «Известиям» политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Между Зеленским и Трампом много противоречий, начиная с так и не подписанного договора о полезных ископаемых. У стран Запада нет серьезных ресурсов давления на Трампа, его позиция уже сформирована и существенного изменения не претерпит, — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, король Испании Фелипе и королева Летиция, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, король Испании Фелипе и королева Летиция, президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон присутствуют на траурной мессе по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Встреча Трампа и Зеленского перед началом церемонии похорон всё же состоялась, но продолжилась она всего несколько минут. После этого лидеры США и Украины вышли на площадь перед собором вместе с другими политиками. В Белом доме назвали этот разговор очень продуктивным и пообещали предоставить подробную информацию позже. Трамп также коротко поговорил с премьером Великобритании Стармером и президентом Франции Макроном. Вторая встреча Зеленского и Трампа уже не состоялась — вместо американского президента он провел переговоры с лидерами Франции и Великобритании.

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Американцы провели переговоры с украинскими оппозиционными лидерами

Может ли Ватикан принять участие в переговорах по Украине

Уход папы римского и избрание нового понтифика важны и по той причине, что Ватикан стремился принять участие в урегулировании украинского конфликта. Заявления о необходимости переговоров делал сам Франциск, в 2023-м он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности.

Члены духовенства сидят во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.

Члены духовенства сидят во время траурной мессы по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. Теперь именно Дзуппи рассматривается многими как один из основных кандидатов на папский престол.

— Вероятность участия нового папы римского в качестве модератора переговоров по Украине невысока в силу разных причин. Прежде всего из-за серьезной степени аффилиации Ватикана со странами Запада он не может рассматриваться в качестве нейтрального субъекта, — отметил политолог.

Гроб с телом Папы Франциска несут во время траурной мессы по Папе Франциску на площади Святого Петра, вид из Рима, Италия

Гроб с телом папы Франциска несут во время траурной мессы на площади Святого Петра, вид из Рима, Италия

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Сейчас основная задача Ватикана — выборы папы и определение курса. Существует противоречие между отдельными частями элиты внутри РКЦ. Не все разделяли модернистский курс умершего понтифика, резюмировал эксперт, есть вероятность, что консерваторы попытаются перехватить власть.

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