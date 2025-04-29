Трамп указал на сложность диалога с Зеленским

С президентом России Владимиром Путиным легче иметь дело, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 29 апреля заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в социальной сети Х (бывш. Twitter)

«Пока что с ним [Путиным] было легче иметь дело, чем с Зеленским», — сказал Трамп.

Он добавил, что Россия является очень большое военной силой, поскольку у нее есть большое количество военных и техники, а вот Украина — нет. По словам Трампа, он пытается завершить украинский конфликт, однако Зеленский хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

«Гарантии? Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку. Он просит всё больше и больше, но при этом у него нет карт, как вы знаете, потому что вы видите, что там происходит. У него нет козырей», — отметил американский лидер.

23 апреля Трамп отмечал, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.