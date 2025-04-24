Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за его позиции по поводу Крыма. Глава Белого дома заявил, что она привела к провалу переговоров в Лондоне. При этом Трамп заверил, что с Россией соглашение уже достигнуто. Что пишут мировые СМИ о перспективах урегулирования — в дайджесте «Известий».

n-tv: Трамп заявил о договоренности с Путиным

Президент США Дональд Трамп намекнул, что после спора между Киевом и Вашингтоном о статусе Крыма в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным был достигнут прогресс. По его словам, договоренность с Москвой уже достигнута.

n-tv «Я считаю, что у нас есть сделка с Россией», — заявил Трамп. Говоря о [президенте Украины] Владимире Зеленском, он сказал об Украине: «Мы должны договориться с Зеленским». Это оказалось сложнее, чем он ожидал вначале. Но затем Трамп также сказал: «Но я думаю, что у нас есть соглашение с обоими».

Американский президент также обвинил Зеленского в затягивании конфликта. Он удивился, что если украинским властям нужен Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела. Трамп отметил тяжелое положение Зеленского, намекнув, что тот может потерять еще больше территорий.

The Washington Post: Украина сопротивляется давлению США

Трамп и его вице-президент заявили, что Украине необходимо пойти на уступки для обеспечения мира, что побудило Зеленского выступить с ответным заявлением и потребовать от России полного прекращения огня до начала переговоров. Трамп обвинил Зеленского в «хвастовстве» после того, как украинский лидер заявил журналистам, что Киев никогда не признает Крым российской территорией.

The Washington Post Зеленский ответил в позднем вечернем сообщении, что в течение дня было «много эмоций», но сказал, что Украина благодарна своим партнерам. Украинский лидер добавил, что надеется, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои прошлые решения, поделившись ссылкой на заявление, сделанное первой администрацией Трампа, которая отказалась признать российский суверенитет Крыма.

Растущий раскол между Вашингтоном и Киевом из-за отказа принять переговоры о территориальных уступках без предварительного перемирия проявился публично 23 апреля, когда европейские чиновники, которые должны были встретиться с высокопоставленной украинской делегацией в Лондоне, были вынуждены понизить уровень переговоров после отмены планов американских дипломатов.

The Wall Street Journal: Трамп обвиняет Зеленского в провале переговоров в Лондоне

Переговоры о прекращении конфликта на Украине зашли в тупик, что вызывает у Трампа всё большее разочарование и обвинения Зеленского в неспособности принять мирный план США. Встреча в среду в Лондоне, которая была объявлена решающим моментом для переговоров, провалилась после того, как госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Виткофф внезапно отменили свои планы присутствовать.

The Wall Street Journal Это последовало за сопротивлением Зеленского предложению США о мирном соглашении — о том, что Вашингтон юридически признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, который Россия <присоединила> с 2014 года.

Трамп раскритиковал Зеленского за его комментарии, указав, что саму Украину не просили признать Крым российским. «Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, так затрудняют урегулирование», — написал президент США в социальных сетях, добавив, что украинскому лидеру придется выбрать мир сейчас или рисковать потерять всю свою страну через три года.

The Guardian: Трамп хочет заключить сделку, что бы это ни значило для Украины

Последняя атака Трампа на Зеленского и пренебрежение администрацией США мирными переговорами в Лондоне показали, что для Белого дома важны не украинский суверенитет и безопасность, не трансатлантический альянс, а сделка с Путиным. По мнению Трампа, именно президент Украины вредит переговорам, заявляя, что не признает контроль России над своей территорией.

The Guardian Он затаил обиду на Зеленского и считает, что Путин «сдержит свое слово» по мирному соглашению. Прежде всего, он торопится. Пообещав, что может закончить <военную операцию> «за 24 часа», он хочет чем-то похвастаться, приближаясь к концу своих первых 100 дней на посту.

У европейцев укрепляется понимание того, что сделка при посредничестве США может стать началом, а не концом российских амбиций. Путин видит в Европе препятствие и предпочитает двусторонние переговоры. США теперь видят в своих старых союзниках проблему, а не решение.

Financial Times: европейцы опасаются растущего раскола с США из-за Украины

Требование Трампа, чтобы Украина официально признала Крым за Москвой в рамках мирного соглашения с Россией, внезапно поставило европейские столицы перед мучительным выбором: поддержать Киев или встать на сторону Вашингтона. Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения, предложенного администрацией Трампа, поставят под угрозу двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня.

Financial Times Западные чиновники сообщили, что европейские столицы не поддержат ни один шаг США по признанию Крыма российским или оказанию давления на Киев с целью заставить его согласиться на это и будут придерживаться давно занимаемой позиции, согласно которой они не согласятся ни на что, касающееся суверенитета Украины, против чего выступает Зеленский.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, администрации Трампа уже сообщили, что европейские столицы не смогут признать Крым российским. Крупнейшие европейские державы НАТО должны были «отговорить» Вашингтон от односторонних действий, сказал чиновник. Статус Крыма может привести к серьезному дипломатическому кризису для НАТО, чья официальная позиция заключается в том, что полуостров никогда не будет признан российским.