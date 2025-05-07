В Госдепе заявили об отсутствии новых предложений по украинскому конфликту

США пока не получали новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом 6 мая заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Если бы новые предложения были, то я бы не стояла здесь и не говорила, что мы ждем новых предложений», — сказала она журналистам.

Брюс отметила, что на данном этапе переговоры отличаются переменчивостью. Представитель Госдепа также заявила, что, невзирая на нестабильность, наблюдаемую при переговорных процессах, работа над урегулированием постоянно продолжается.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 мая отметил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта. Он напомнил, что инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна.