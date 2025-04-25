США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

Планы Европы и США по урегулированию ситуации на Украине не сходятся. Камнем преткновения стало признание Крыма российским. На этом фоне разрыв между бывшими союзниками становится всё больше, что поставило ЕС перед выбором. Что пишут мировые СМИ о перспективах договориться — в дайджесте «Известий».

The Financial Times: Европа опасается растущего разрыва с США из-за переговоров

Настойчивое требование президента США Дональда Трампа к Украине официально признать Крым российским неожиданно поставило европейские столицы перед мучительным выбором — остаться с Киевом или встать на сторону Вашингтона. В Европе опасаются, что разногласия подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и могут сорвать саммит НАТО в конце июня.

The Financial Times Администрация Трампа представила Киеву план сделки «бери или уходи», условия которой весьма благоприятны для Москвы. Они включают признание США суверенитета России над Крымом спустя 11 лет после присоединения. Предложение Вашингтона поддержать контроль Москвы над Крымом, противоречащее согласованной политике НАТО, возможно, является самой большой уступкой Москве за последние месяцы.

Европейские страны не одобрят никаких инициатив США по признанию Крыма российским или давления на Киев. Они сообщили об этом администрации Трампа. В итоге статус Крыма может привести к серьезному дипломатическому кризису в НАТО, чья позиция заключается в том, чтобы никогда не признавать российский контроль над полуостровом. Озвученное предложение может привести к размолвке между лидерами НАТО и внутри ЕС. Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование от европейских столиц ослабить санкции против Москвы «убьет единство ЕС».

The New York Times: Европа пытается убедить Трампа усилить давление на Москву

Европейские союзники США пытаются убедить Дональда Трампа в преимуществах общего подхода к прекращению конфликта на Украине, чтобы усилить влияние как на Москву, так и на Киев, и сохранить европейскую безопасность. Но Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс настаивают на том, что набор предложений, представленных их администрацией европейцам и Украине на прошлой неделе, теперь стал своего рода ультиматумом, и Соединенные Штаты всё больше готовы уйти из переговорного процесса. Европейские чиновники, которые посчитали эти предложения слишком выгодными для России, столкнулись с дилеммой.

The New York Times Трамп рассматривает Украину как очередной кризис, который нужно урегулировать, как препятствие на пути к нормализации дипломатических и деловых отношений с президентом России Владимиром Путиным. Европейцам важно будущее Украины.

Многие европейские страны считают безопасность Украины жизненно важной для себя и заявляют, что готовы продолжать помогать Киеву. Даже если они не могут реально помочь Украине вытеснить русских, они хотят гарантировать, что Украина сможет сохранить то, что у нее есть.

The Economist: США продают мирный план по Украине, но пока никто не покупает

Президент США Дональд Трамп, обещавший прекратить конфликт на Украине в течение одного дня после вступления в должность, не торопится. Его первые 100 дней истекают на следующей неделе, и пока что ему не удалось добиться даже краткосрочного прекращения огня, не говоря уже о мирном соглашении.

The Economist Вместо этого, как предупредил 23 апреля Джей Ди Вэнс, он, похоже, готовится «уйти» из процесса, который оказался слишком сложным, как все, кроме Трампа и его команды, и предсказывали. Лучшее, что можно сказать об американском плане, — это то, что он не дает России всего, чего она хочет. Нет никакого официального признания присоединенных к РФ четырех субъектов. И, согласно просочившимся сообщениям, российские требования о введении ограничений на Вооруженные силы Украины тоже не удовлетворены.

Пока что никто не поддержал американских предложений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда официально не признает Крым российским, что побудило Трампа назвать его подстрекателем.

The New York Times: Позиция Зеленского в отношении Крыма связана с политическими реалиями на Украине

Внутри Украины официальное признание российского контроля над Крымом будет воспринято как опасная уступка и отказ от украинцев, всё еще живущих в регионе. Это также разрушит надежды на воссоединение семей, разделенных в 2014 году, когда многие проукраинские жители бежали из Крыма.

The New York Times «Нет ни одного украинского политика, который бы проголосовал за признание присоединенных к России территорий. Для членов парламента это было бы хуже, чем политическое самоубийство», — говорит бывший заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. На мирных переговорах при посредничестве США Украина надеялась не обсуждать вопрос о контроле над Крымом.

В частных беседах украинские официальные лица были открыты для прекращения боевых действий на линии фронта. Учитывая нынешнюю динамику России на поле боя, они признают, что такой исход может быть благоприятным для Украины.

The Daily Telegraph: планы урегулирования конфликта на Украине скорректированы Киевом и Европой

Премьер Великобритании Кир Стармер продолжает официально настаивать на гарантиях безопасности США для своей «коалиции желающих», в рамках которой западные войска будут базироваться на Украине. Однако Лондон смягчил позиции и теперь намерен отправить военных инструкторов вместо многотысячного боевого контингента.

Также газета The Daily Telegraph узнала подробности плана Украины по урегулированию конфликта. Он состоит из пяти пунктов. Основные противоречия с американским планом из семи пунктов по-прежнему сохраняются.

The Telegraph В центре внимания плана Киева — настойчивое требование, чтобы Крым остался «украинской территорией». Полуостров является ключевым камнем преткновения. Пункты один и два сосредоточены на том, что любое мирное соглашение должно быть основано «на международном праве, а не на капитуляции».

В Киеве также подчеркивают важность четких «гарантий безопасности» как цены за любое перспективное мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина уступит территорию России даже на временной основе.

Пункт третий — попытка вернуть контроль над переговорами Трампа и вернуть Украину в центр мирового процесса. Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников — Турцию, Румынию и Болгарию. Пятый, и последний, пункт ясно дает понять, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.