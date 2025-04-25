Роль сыграна: от Киева отворачиваются даже ближайшие союзники

Украина начинает терять поддержку ближайших союзников. Вашингтон критикует Киев за нежелание идти на уступки в рамках урегулирования конфликта, европейские партнеры теперь тоже призывают Банковую рассмотреть возможность компромисса. Особенно раздосадован Трамп, который пригрозил Зеленскому потерей всей страны в случае отказа от немедленного заключения сделки. Глава Белого дома подчеркнул, что взаимодействовать с Украиной гораздо сложнее, чем с Россией. 25 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четвертый раз прибудет в Москву для полноценных переговоров с Владимиром Путиным. Это может стать ключевым моментом в продвижении мирного урегулирования. Помимо этого, продолжается проработка встречи российского и американского лидеров. Смогут ли США и европейцы принудить Киев к миру — в материале «Известий».

Украина теряет поддержку

Кризис доверия между Киевом и Вашингтоном достиг точки кипения. Президент США открыто обвиняет украинское руководство в «мегафонной дипломатии», подрывающей мирное урегулирование. «Трамп не просит Украину признать Крым, никто не просил их это сделать. Он просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта война длится слишком долго», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Однако за этими словами скрывается более жесткая реальность: администрация Трампа требует от Киева отказа от публичных ультиматумов и готовности к компромиссам, которые «оставят обе стороны слегка недовольными». Москва же, судя по риторике Вашингтона, готова заключить соглашение. Важное условие — сделка будет соответствовать российским национальным интересам.

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Нежелание Владимира Зеленского играть по правилам Вашингтона уже привело к прямому столкновению позиций. До исчерпания выделенной при Байдене помощи Украине осталось несколько недель, а перспектива выхода США из конфликта ставит Киев перед лицом стратегической неопределенности. В Белом доме не скрывают раздражения: «Терпение [американского лидера] заканчивается», — подчеркнула Ливитт, комментируя последние заявления Зеленского.

Сам же Трамп был особенно красноречив накануне, вновь заявив об «отсутствии карт на руках» у украинского президента и необходимости немедленно заключить сделку — или это будет стоить ему потери всей страны. Встреча в Лондоне, намеченная на 23 апреля, не состоялась — в связи с этим можно сказать, что если на протяжении большей части этого месяца США занимали равноудаленную позицию от РФ и Украины, то сейчас акценты явно сместились, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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— Теперь Вашингтон открыто заявляет, что главный виновник отсутствия прогресса в урегулировании — это Киев, а не Москва. Изменение баланса есть. Одна из главных проблем, что Украина отказывается подписать соглашение по природным ресурсам. Претензий к Киеву у администрации Трампа накопилось очень много. Есть еще и личностный фактор, поскольку то, как ведет себя Зеленский, можно уже интерпретировать, как устоявшееся хулиганство. Именно так можно назвать его стиль дипломатии, — заявил «Известиям» Владимир Васильев.

Европа, три года декларировавшая «непоколебимую поддержку», также начала менять риторику. Financial Times сообщает, что Великобритания, Германия и Франция тайно склоняют Киев к территориальным уступкам, опасаясь, что выход США из переговорного процесса оставит их один на один с Москвой. Обсуждение возможности снятия санкций с «Северного потока – 2» в рамках мирного урегулирования, по данным Politico, лишь подтверждает: европейские элиты готовы торговаться, жертвуя интересами Украины ради стабилизации энергорынка. Госсекретарь США, однако, позднее эту информацию опроверг. Европейцы — при всех различиях в позиции Еврокомиссии и отдельных стран вроде Венгрии — принципиально готовы к торгу и каким-то формам компромиссов, однако их позиция заключается в том, чтобы цена компромисса для России была выше, считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

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— В этом лабиринте компромиссов пока и застрял евроатлантический трек процесса урегулирования на Украине. Но на самом деле это положительная тенденция — раз Вашингтон не может согласовать мирную повестку, то также сложно будет договориться о дальнейших формах поддержки Киева. С учетом перспектив весенне-летней кампании такой расклад играет на руку Москве, — заявил эксперт «Известиям».

Сближение позиций США и России становится всё более явным. «Путина и Трампа объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Слова Трампа о потере Украиной Крыма полностью корреспондируются с нашей позицией, подтвердил официальный представитель Кремля. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Вашингтон «с пониманием воспринял» российские условия прекращения огня, включая признание «реалий на земле».

Однако Киев продолжает игнорировать сигналы. Зеленский, резко прервавший визит в ЮАР, настаивает на «безусловном прекращении ударов» и активизации дипломатических усилий. Ранее он заявил, что переговоры с Россией возможны только после окончания боевых действий. Среди стран Глобального Юга, где Украина всегда пыталась найти союзников, поддержка Киева кажется иллюзорной. Холодный прием в ЮАР, председательствующей в G20, демонстрирует: Киев теряет позиции на этом направлении.

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Коме того, в виду сложной финансовой ситуации Украина вскоре и вовсе может объявить дефолт. Согласно информации Financial Times, переговоры Киева с инвесторами о реструктуризации долга в $2,6 млрд сорвались.

Чего требуют стороны конфликта

Европа, несмотря на призывы к компромиссам, не способна заменить США. Польша, ранее выступавшая за жесткую линию, теперь признает: «Украина должна уступить». Заявил об этом президент Анджей Дуда. Даже планы Лондона и Парижа разместить «миротворцев» на Украине рассыпаются: СМИ пишут, что готовность отправлять войска «ослабевает» из-за опасений, что Москва отвергнет иностранное присутствие.

Россия тем временем уже обозначила красные линии. Украина должна вывести войска из вошедших в состав РФ регионов, уточнил Дмитрий Песков. При этом Кремль открыт к переговорам: «Мы к прекращению огня готовы, но только с учетом наших интересов», — добавил Шойгу. Вашингтон, судя по частым визитам Стива Уиткоффа в Москву, ищет пути синхронизации позиций с Кремлем. Ожидается, что 25 апреля спецпредставитель Трампа обсудит с Путиным не только урегулирование, но и перспективы встречи лидеров, которая «должна быть продуктивной», как отметил Песков.

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США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонный сектор в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники. Аналитики видят признаки «тайной дипломатии». Между Путиным и Уиткоффом установлены хорошие рабочие контакты, считает Васильев.

По его мнению, частые визиты Уиткоффа связаны с желанием сохранить конфиденциальность и исключить утечку информации. Перспектива встречи Трампа и Путина, несмотря на опровержения Белого дома о возможном майском саммите в Саудовской Аравии, остается ключевым фактором. По словам американского лидера, она может состояться после его визита на Ближний Восток. «Отношения России и Запада находятся в тупике, и пока Москва пытается наладить отношения с Вашингтоном», — напоминает Песков.

Если две крупнейшие державы договорятся, Европе придется принять новые правила игры. Давление на Зеленского будет нарастать — вплоть до его ухода с политической сцены. И очередной визит Уиткоффа в Москву может стать прологом к сделке.