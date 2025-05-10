Силы и воля: в РФ оценили усилия европейских лидеров для приезда на юбилей Победы

Очередной марафон переговоров Владимира Путина с иностранными лидерами подошел к концу: 9 мая сразу после празднеств в честь 80-летия Великой Победы президент РФ принял в Кремле глав пяти государств — Бразилии, Египта, Узбекистана, Сербии и Словакии. В беседе со всеми российский лидер подтвердил крепкий уровень стратегического партнерства, и особо отметил приезд Александра Вучича и Роберта Фицо в Москву вопреки создававшимся им препонам. В этот же день Владимир Путин обменялся поздравлениями и со своим американским коллегой Дональдом Трампом - пока через помощников. О том, как Бразилия пытается активизироваться на украинском треке и в какую страну пригласили российского президента — в материале «Известий».





Как развиваются отношения Москвы с Каиром и Бразилиа

Юбилейные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стали основанием для проведения одного из крупнейших международных саммитов по числу присутствующих глав государств. На празднование в Москве собрались 27 иностранных лидеров. Третий день в столице идут активные международные контакты. Двусторонние встречи лидеры продолжили даже после окончания главного события юбилейных торжеств — Парада Победы на Красной площади.

Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



Сразу после парада, возложения цветов и торжественного приема глава государства встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поездка которого в РФ несколько раз срывалась из-за его рабочего графика и проблем со здоровьем. Затем российский лидер провел переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. С ним глава государства встречался относительно недавно — на казанском саммите БРИКС в октябре.



Владимир Путин начал беседы с повестки визита: он отметил усилия обоих народов во Второй мировой войне. В те годы на египетской территории действительно разворачивались важные в военном отношении события: страна стала опорной базой для советских союзников по антигитлеровской коалиции в Северной Африке. Бразилия же присоединилась к ней: подразделения латиноамериканской страны принимали участие в боевых действиях в Италии и занимались охраной коммуникаций на юге Атлантики, добавил президент. Лидеры поблагодарили главу государства за приглашение в Москву и передали поздравления российскому народу.



— Мы живем в очень сложное время. Многие вещи, в которые мы верили, что [они] случатся после Второй мировой войны, такие, например, как усиление многосторонности, усиление роли ООН, рост свободной торговли, — мы думали раньше, что это произойдет в перспективе, чтобы возникли гарантии спокойствия в мире. Но, к сожалению, мы не живем на сегодняшний день в этом спокойствии, — сказал Луис Инасио Лула да Силва.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Известно, что Владимир Путин обсудил с президентом Бразилии и украинский кризис. Латиноамериканский политик подтвердил готовность приложить все усилия для урегулирования конфликта. Его страна зачастую рассматривается как один из возможных посредников в украинском урегулировании, при этом ранее она и сама уже допускала такую возможность.

Бразилия имеет тесные отношения с РФ - страны сотрудничают по линии БРИКС - однако не занимает пророссийскую позицию, как, например, Венесуэла или Куба, сохраняя отношения с Украиной. Учитывая, что Бразилия в последние годы значительно усилила позиции на международной арене, это действительно даёт основания рассматривать ее в качестве одного из посредников. Хотя и не самого очевидного из-за географической удаленности.

В контексте новостей на тему урегулирования украинского кризиса важно отметить, что по случаю Дня Победы поздравлениями обменялись Владимир Путин и Дональд Трамп. Правда, через помощников, а не напрямую.

В этот же день Белый дом сообщил: США надеются, что РФ и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня, и Трамп обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским по телефону. При этом Киев не соблюдает трехдневное перемирие, которое РФ объявила в эти праздничные дни.

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи 9 мая Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Разумеется, РФ и Бразилия обсуждали и двусторонние отношения. Итогом это стало решение восстановить работу комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Кому из лидеров пытались преградить путь до Москвы

Одна из самых ожидаемых встреч за весь четырехдневный саммит началась уже ближе к 21:00 — в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин встретился с лидером Сербии Александром Вучичем.

Президент РФ напомнил, что дружба братских народов России и Сербии закалилась еще в суровые годы Великой Отечественной - и это прочная основа отношений стратегического партнерства. Александр Вучич рассказал, что чувствует себя в Москве «как дома», и выразил надежду на встречу с российским лидером уже в Сербии. Более того, Александр Вучич во время встречи со своим коллегой даже говорил на русском языке. Первым делом он поблагодарил Владимира Путина за великолепный парад и подчеркнул общую историю.

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— В разных областях у нас хорошее сотрудничество, но я думаю, что мы это сотрудничество во всех областях можем увеличить и укреплять. Важная роль России, и мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать, — сказал Александр Вучич.



Он также поблагодарил Владимира Путина за развитие отношений двух стран и поддержку территориальной целостности балканского государства (речь идет о непризнании Москвой суверенитета Косово). Он также назвал жизненно важным вопрос снабжения Сербии российским газом и уточнил, что Белград рассчитывает на сохранение поставок «на хороших условиях».



Москва ценит, что президент Сербии лично участвует в торжествах по случаю 80-летия Победы, несмотря на «определенные логистические проблемы», сказал Владимир Путин.



Ранее Александру Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо (с ним глава государства также провел переговоры в этот день) пытались помешать оказаться в этот день на Красной площади страны Прибалтики, которые запретили их бортам пролетать над своей территорией. Тем не менее были найдены другие маршруты, а Вучич после прибытия в российскую столицу записал видеообращение прямо из центра Москвы, заявив, что ему безразлична реакция других государств на его визит в Россию.

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая Фото: РИА Новости/Станислав Красильников



Однако на этом в ЕС не остановились: в этот же день глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подвергла критике приезд Роберта Фицо в Москву. Премьер Словакии заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в российскую столицу. Он напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тыс. солдат Красной Армии, и подчеркнул, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. Премьер задался вопросом, как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды.

Евродепутат от Словаким Милан Мазурек считает, что в этом случае интересы Республики и словацкого народа должны стоять на первом месте: экономические ограничения в отношении РФ Словакии просто невыгодны, как и для Европы в целом.

— Я поддерживаю диалог и взаимовыгодное сотрудничество со всем миром. По этой причине я не поддерживаю антироссийскую политику Брюсселя, которая наносит ущерб Словакии, — сказал он «Известиям».

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы Фото: РИА Новости/Михаил Метцель



Завершающим мероприятием дня в графике Путина стали переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В нынешнем году главы государств уже дважды общались по телефону — в феврале и начале мая. В ходе майского разговора они договорились на личной встрече обсудить вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

О чем Путин говорил с Фицо

Путин поблагодарил Словакию за внимательное отношение к памятника советским воинам. По словам Фицо, Словакия заинтересована в сотрудничестве с РФ в вопросах сохранения памятников Второй мировой войны. При этом стоит отметить, что с 2022 года Московское бюро по правам человека зафиксировало не менее 300 случаев демонтажа памятников советским воинам в странах ЕС. Словакия же остается одной из стран, где нынешние власти не занимаются переписыванием истории. Наоборот, в Братиславе даже планируют установить памятник маршалу Коневу. Российская сторона готова оказать любое содействие в этом вопросе в случае необходимости, подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи 9 мая Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Кроме того, Москва готова сделать все от нее зависящее для полного восстановления отношения со Словакией. Они были прерваны по инициативе предшественников Фицо, которые, по словам Владимира Путина, следовали линии коллективного Запада.

Фицо выразил заинтересованность в прагматичных отношениях с РФ. И назвал «детской шуткой» действия некоторых стран ЕС, которые пытались помешать ему приехать в Москву. При этом он констатировал: санкции ЕС против РФ не работают. Более того, они наносят ущерб Евросоюзу.

Словакия готова использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов из РФ, который продвигают некоторые страны Евросоюза и Брюссель. Напомним, Еврокомиссия предлагает всем странам объединения полностью отказаться от российского газа после 2027 года.

Словакия также хочет развивать кооперации с РФ в области мирного атома. Кроме того, Фицо отметил: у решения украинского конфликта нет военного решения — кризис, по его словам, должен быть урегулирован дипломатическим путем, к чему, к слову, регулярно призывает Россия.