Дружеский совет: о чем Путин договорился с Си во время семичасового диалога

Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и сегодня их можно считать «образцом межгосударственного общения в XXI веке», заявил Владимир Путин 8 мая во время переговоров с Си Цзиньпином в Кремле, которые продлились более семи часов. Устойчивую и восходящую динамику двусторонних контактов подтвердил и лидер КНР. Среди приоритетных тем, которые подняли руководители государств, — сохранение исторической памяти, энергетическое сотрудничество и торговля. При этом эксперты полагают, что китайский лидер в закрытой части мог обсудить со своим российским коллегой санкционное давление США. К слову, как заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опасений со стороны Пекина в связи с возобновлением российско-американского диалога нет: отношения развиваются по намеченному стратегическому плану. Когда Путин может приехать в Китай и почему глава государства особо отметил фильм «Красный шелк» — в материале «Известий».

Как Москва приняла китайского лидера

В Москве продолжается марафон переговоров на высшем уровне. Иностранные лидеры второй день подряд прилетают в российскую столицу, а Владимир Путин напряженно работает в Кремле. Накануне глава государства завершил двусторонние встречи поздно вечером, последняя из которых — с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо — завершились в начале двенадцатого.

Рано утром 8 мая российский лидер принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Ровно в 10:00, как и было запланировано в программе, китайский лидер переступил порог Кремля и направился к Георгиевскому залу. Там его уже ждал Владимир Путин. Это уже третий контакт лидеров с начала года: 21 января состоялись их переговоры в видеоформате, 24 февраля — телефонный разговор.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 8 мая 2025 года Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Этот визит сильно выделяется из череды других. И дело не только в том, что Си Цзиньпин приехал в качестве главного гостя российской стороны на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, а парадный расчет китайских военнослужащих на Красной площади будет самым большим из иностранных воинских контингентов — 102 человека. Оба лидера откровенно называют себя друзьями. Многократно они обращались друг к другу на этих переговорах именно так.

Примечательно, что и жители Москвы также тепло относятся к приехавшей делегации. У гостиницы Soluxe Hotel Moscow, где традиционно останавливается китайский лидер, образовалась толпа из желающих поприветствовать Си Цзиньпина. В основном это, конечно, представители китайской общины, но были и россияне. У встречающих — флаги республики, российские триколоры, а также транспаранты с надписью на китайском языке, которая гласит: «Горячо приветствуем визит председателя Си Цзиньпина в Россию». В последний раз он приезжал в РФ фактически два года назад — в марте 2023-го. Примечательно и то, что Си однажды уже был на юбилее Победы — 10 лет назад. В мае 2015 года он приезжал в Москву для участия в торжествах.

На прошедших 8 мая переговорах в узком составе оба лидера подчеркнули, что Китай и Россия ценой тяжелых потерь одержали великую победу.

— Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 млн жизней унесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута, — сказал президент России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь Москва и Пекин будут вместе отстаивать правду об истории Второй мировой войны, добавил председатель КНР. Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за приглашение на праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, а также окончания Второй мировой войны. По словам президента РФ, он будет рад снова посетить дружественный Китай с официальным визитом. Был он там, к слову, относительно недавно, в мае 2024-го. В заявлении для СМИ оба лидера единогласно назвали российско-китайские переговоры в Москве обстоятельными, дружескими и плодотворными.

— За прошедшие 80 лет китайско-российские отношения выдержали непростые испытания, наша дружба, спаянная кровью и закаленная в огне, передавалась из поколения в поколение. Благодаря совместным усилиям отношения двух стран в последние годы сохраняют устойчивую, здоровую, восходящую динамику, — отметил лидер КНР.

Российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня, подчеркнул Владимир Путин. По словам президента РФ, сегодня их можно считать «образцом межгосударственного общения в XXI веке», выстраивающегося на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов суверенитета друг друга.

Отношения России и Китая

Этот визит Си Цзиньпина демонстрирует отсутствие опасений со стороны Пекина в отношении начала диалога РФ с США, утверждают эксперты. По мнению научного сотрудника Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Александра Ершова, у Москвы и Пекина продолжается широкомасштабное сотрудничество по всем направлениям в контексте всеобъемлющего стратегического партнерства.

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи, 8 мая 2025 года Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

При этом, когда у Москвы оживился диалог с США, РФ поддерживала высокий уровень доверия с китайской стороной: к примеру, Владимир Путин рассказывал напрямую Си Цзиньпину о контактах с Вашингтоном. В том числе поэтому сотрудничество стран не пострадало, полагает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Отсутствие проблем в отношениях с Пекином в контексте диалога с Вашингтоном подтвердил «Известиям» и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

— Мы с Китаем двигаемся по нашему стандартному стратегическому плану. Я считаю, что наоборот (опасений нет. — Ред.). Как руководители государств наметили стратегическое совместное движение России и Китая, так оно и происходит, — сказал он, отвечая на вопрос, нет ли переживаний у Пекина в контексте возобновленного российско-американского диалога.

В целом внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене остается стабилизирующим фактором в условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности, сказал Путин на переговорах в расширенном составе. По словам председателя КНР, стороны в интересах национального возрождения двух стран и международной справедливости должны также отстаивать многостороннюю торговую систему.

Фото: Global Look Press/Cfoto



— Китай и Россия, будучи мировыми державами и постоянными членами Совбеза ООН, несут особую ответственность, мы обязаны неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность, а также общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, — заявил Си.

При этом, наиболее вероятно, китайский лидер в закрытой части обсудил с российским коллегой санкционное давление США на Китай: влияние торговой войны Дональда Трампа и на мировую экономику, и на российско-китайские экономические связи, считает Василий Кашин. У китайцев отношения с новой администрацией в Вашингтоне остаются достаточно непростыми, поскольку Трамп придерживался антикитайской политики еще в свой первый президентский срок. Сейчас же американская сторона начала, по сути, торговую войну с КНР, объявив пошлины в 145%.

Какие соглашения заключили Москва и Пекин

Главы государств в целом 8 мая обсудили многие аспекты двусторонних отношений, включая экономику. Китай занимает первое место среди наших внешнеторговых партнеров, а Россия — пятое место среди торговых контрагентов КНР. Важной частью экономических связей двух стран остается энергетика, сказал Владимир Путин. В прошлом году РФ не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Член российской делегации, вице-премьер Александр Новак также рассказал журналистам, что лидеры обсудили проект «Сила Сибири – 2» и дали указания ускорить его реализацию.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сегодня почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях. По словам российского президента, такой способ расчетов позволяет выстроить устойчивую систему взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.

Активно укрепляются гуманитарные связи. Владимир Путин, к примеру, отметил успех российско-китайского фильма Андрея Волгина «Красный шелк», дистрибутор которого — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ). Он выйдет в Китае в сентябре 2025 года. В РФ зрители увидели картину в феврале. Глава государства выразил убеждение, что в дальнейшем Москва и Пекин создадут немало совместных проектов, которые с большим интересом примут зрители двух стран.

Теперь Национальную Медиа Группу (НМГ) и медиакорпорацию Китая China Media Group связывает соглашение о сотрудничестве. Оно поможет в обмене опытом и уже готовым контентом, а также предполагает совместное его производство. Документ был подписан в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Кадр со съемок фильма «Красный шелк» Фото: НМГ Кинопрокат

«Китай — очень важный стратегический партнер для нас. За последние несколько лет у нас в пять раз выросли продажи нашего контента в Китае. Очень важно, что это информационное сотрудничество в том числе позволит нам передавать более объективную картину мира большой, глобальной аудитории», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

По итогам переговоров представители России и Китая подписали почти три десятка соглашений и меморандумов. Главным итоговым документом стало совместное заявление лидеров государств о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Основным мотивом совместного заявления глав РФ и Китая стало противодействие попыткам возрождения нацизма и милитаризма. Всего заявление состоит из 10 разделов, каждый из которых посвящен определенной теме — к примеру, вопросам безопасности, торговле и экономическому взаимодействию, а также сохранению достоверной исторической памяти.

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