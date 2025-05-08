Реклама
Прямой эфир
Мир
Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского
Общество
Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару
Мир
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии
Общество
Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов
Мир
СМИ сообщили об ужесточении требований к английскому для мигрантов в Британии
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах России
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Мир
В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

НМГ и медиакорпорация Китая (CMG) займутся совместным производством контента

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Важный результат российско-китайских переговоров в Кремле выведет на новый уровень сотрудничество двух стран в сфере искусства, а именно в совместном кинопроизводстве. Успех первого такого проекта, фильма «Красный шелк», уже отметил президент РФ Владимир Путин.

В присутствии лидеров России и Китая в торжественной обстановке в Кремле и обстоятельства соответствуют масштабу: теперь Национальную Медиа Группу (НМГ) и медиакорпорацию Китая (China Media Group) связывает соглашение о сотрудничестве.

Суть документа — обмен опытом и уже готовым контентом, а также совместное его производство.

«Китай — очень важный стратегический партнер для нас. За последние несколько лет у нас в пять раз выросли продажи нашего контента в Китае. Очень важно, что это информационное сотрудничество в том числе позволит нам передавать более объективную картину мира большой, глобальной аудитории», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Как отметил гендиректор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, Пекин и Москва обязательно выведут взаимодействие в культурной сфере на высокий уровень.

Это важный шаг на пути сближения двух стран. НМГ и CMG укрепляют партнерство между российскими и китайскими медиа и расширяют аудиторию. В Китае, например, обожают наши мультфильмы. «Три кота» действительно популярны в Китае — больше 2,5 млрд просмотров.

«Красный шелк» уже вышел в России и показал рекордные в своем жанре сборы в кино. Самое главное — идею создания такого кино изначально поддержали лидеры двух стран. Сегодня в Кремле Владимир Путин об этом вспомнил.

«Мы с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить, в феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм «Красный шелк», премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — отметил глава государства.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг: кинопроизводство, дистрибуция, информационное вещание. Медиакорпорация Китая — огромный конгломерат государственной прессы: 47 телевизионных каналов, радио на 44 языках, новостные порталы, приложения.

Сарафанное кино: на «Красный шелк» идут из любви к Родине
Российско-китайский фильм опередил в прокате спортивную драму «Роднина» и держится в тройке лидеров

В этот день Национальная Медиа Группа и медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025