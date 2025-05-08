НМГ и медиакорпорация Китая (CMG) займутся совместным производством контента

Важный результат российско-китайских переговоров в Кремле выведет на новый уровень сотрудничество двух стран в сфере искусства, а именно в совместном кинопроизводстве. Успех первого такого проекта, фильма «Красный шелк», уже отметил президент РФ Владимир Путин.

В присутствии лидеров России и Китая в торжественной обстановке в Кремле и обстоятельства соответствуют масштабу: теперь Национальную Медиа Группу (НМГ) и медиакорпорацию Китая (China Media Group) связывает соглашение о сотрудничестве.

Суть документа — обмен опытом и уже готовым контентом, а также совместное его производство.

«Китай — очень важный стратегический партнер для нас. За последние несколько лет у нас в пять раз выросли продажи нашего контента в Китае. Очень важно, что это информационное сотрудничество в том числе позволит нам передавать более объективную картину мира большой, глобальной аудитории», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Как отметил гендиректор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, Пекин и Москва обязательно выведут взаимодействие в культурной сфере на высокий уровень.

Это важный шаг на пути сближения двух стран. НМГ и CMG укрепляют партнерство между российскими и китайскими медиа и расширяют аудиторию. В Китае, например, обожают наши мультфильмы. «Три кота» действительно популярны в Китае — больше 2,5 млрд просмотров.

«Красный шелк» уже вышел в России и показал рекордные в своем жанре сборы в кино. Самое главное — идею создания такого кино изначально поддержали лидеры двух стран. Сегодня в Кремле Владимир Путин об этом вспомнил.

«Мы с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить, в феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм «Красный шелк», премьера которого была весьма успешной. Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — отметил глава государства.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг: кинопроизводство, дистрибуция, информационное вещание. Медиакорпорация Китая — огромный конгломерат государственной прессы: 47 телевизионных каналов, радио на 44 языках, новостные порталы, приложения.

В этот день Национальная Медиа Группа и медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Уточняется, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.