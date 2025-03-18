Сарафанное кино: на «Красный шелк» идут из любви к Родине

Национальный бокс-офис на этой неделе повторил результаты прошлого уикенда. Четверка лидеров та же: сказка «Царевна-лягушка» со 119 млн рублей возглавила топ. «Пророк» — на второй позиции: 109 млн. А самый ожидаемый фильм года, «Красный шелк» с 57 млн, сохраняет высокую посещаемость на своих сеансах и вновь не пропустил байопик «Роднина» выше четвертой строчки: спортивная драма собрала только 51 млн. Главный провал среди новинок — мультфильм «Зверопоиск»: на его сеансах низкая явка, сборы составили 46 млн рублей. «Известия» оценили предварительные итоги сборов кинотеатров за выходные.

Сказки рулят

Как только в прокате появляется семейное кино, любым боевикам, драмам и триллерам приходится активнее бороться за зрителя. И если рекламный бюджет невелик, конкурировать с таким жанром трудно. Лидер прошлой недели — «Царевна-лягушка» Александра Амирова. Стартовав 6 марта, картина набрала 201 млн в прокате и возглавила бокс-офис. Лидирующие позиции «Лягушка» не сдала. Несмотря на то что сборы в прокате во второй уикенд составили лишь 119 млн, фэнтези с Александром Метелкиным и Валентиной Ляпиной в главных ролях заняло первую строчку в аналитике от ЕАИС (Единая федеральная автоматическая информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах. — Ред.). Чем это объясняется?

Фото: Наше Кино Кадр из фильма «Царевна-лягушка»

— «Царевна-лягушка» идет в хорошем темпе, объем зрителей по сравнению с первым уикендом не просел даже наполовину, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — По всем показателям это безусловный лидер уикенда, который еще продолжит собирать кассу. Всплеск интереса к проекту ожидаем на каникулах.

Оправдаются ли ожидания Ольги Зиняковой, увидим через неделю. Но вот еще один потенциальный лидер проката, анимационная новинка «Зверопоиск» от режиссеров Синции Анджелини и Дэвида Фейсса, провалилась в прокате. Фильм собрал лишь 46 млн. Но, по мнению главы сети кинотеатров «КАРО», релиз сработал в рамках ожиданий. А в условиях конкуренции с «Царевной-лягушкой» экранизация детской книги Беркли Бризеда даже прыгнула выше головы. Сопоставимы с его результатами были показатели аналогичных анимационных фильмов прошлого года — «Пушистый вояж» и «Супер Крылья». Приближающиеся каникулы поправят дело, считает эксперт. Анимационное приключение «Зверопоиск» рассказывает о детективе Свине. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто и ищет пропавших животных. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела: ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

Пушкин и «Красный шелк» в топе

Пятую неделю в лидерах значится «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли классика. По данным ЕАИС, за последний уикенд фильм Феликса Умарова заработал 109,2 млн рублей и занял вторую строчку, а общие сборы составили 1,36 млрд.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Еще один лидер с положительной динамикой — детективный экшен «Красный шелк» производства «НМГ Кинопрокат», следующий за «Пророком». Четвертую неделю блокбастер Андрея Волгина с Милошем Биковичем, Гошей Куценко, Еленой Подкаминской, Ханьи Чжэн — в топе. Общие сборы составили 576 млн, включая 57 млн за последний уикенд. Может ли «Красный шелк» добраться до миллиарда?

— Потенциал у «Красного шелка» есть, однако он был бы выше, если бы аудиторию не съедали другие холдоверы, нацеленные на аудиторию 16+, — «Пророк», «Обезьяна», «Роднина», «В потерянных землях» и «Северный полюс», — уверена Ольга Зинякова.

«Известия» попросили проанализировать прокатную судьбу «Красного шелка» генерального директора консалтинговой компании Wanta Group Марию Щербаль. По ее мнению, до премьеры по индексу ожиданий фильм «НМГ Кинопрокат» показывал средние значения: 14 пунктов за две недели и 25 за неделю до премьеры, что хорошо, но меньше, чем у лидера — «Пророка» (34 и 54 пункта соответственно).

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Красный шелк»

— В этом смысле у фильма была непростая ситуация, — номинация Юры Борисова на «Оскар» только подогревала и без того раздутый в медиа интерес к «Пророку», и любому другому фильму было сложно с ним конкурировать, — сказала Мария Щербаль. — Тем не менее мы видим, что после выхода фильма он стабильно в топе рейтинга уже вышедших фильмов, которые хотят посмотреть, его показатели стали сопоставимы с «Пророком»: например, спустя три недели после премьеры индекс составил 26 пунктов (у фильма про Пушкина — 20 пунктов).

Также аналитик заключила, что у «Красного шелка» хороший «сарафан». Об этом говорит тот факт, что все больше людей приходят по рекомендации знакомых: на второй неделе проката таких было 19%, а сейчас 27%. Главные ценности, которые люди восприняли в фильме Андрея Волгина, — это «храбрость, преодоление страха» (25%), «служение Родине» (21%), «патриотизм» (19%).

«Роднина», подтянуться

Кому не везет со сборами, так это спортивной драме «Роднина» режиссера Константина Статского. Байопик о судьбе трехкратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки СССР, 11-кратной чемпионке Европы и 10-кратной чемпионке мира Ирине Родниной вторую неделю не может подняться выше четвертой позиции. Сборы последнего уикенда составили лишь 51 млн, а в сумме — 148 млн.

Фото: Телеканал «Россия 1» Кадр со съемок фильма «Роднина»

— Маркетинговый шлейф других релизов просто перекрыл собой «Роднину», — считает Ольга Зинякова. — Интерес зрителей к масштабным спортивным драмам есть, но фильм зацепил пока только любителей темы и жанра, а более широкую аудиторию увлечь не удалось.

Не выстрелил и голливудский триллер с оскароносным Киллианом Мёрфи «Мелочи жизни». Фильм занимает седьмую строчку рейтинга ЕАИС. Фильм снят по реальной истории, описанной в СМИ и материалах ООН, ставшей основой для книги Клэр Киган. В небольшом городе в Ирландии при монастыре существует женский приют, который называют «прачечными Магдалины». Туда попадают девушки, которые за прелюбодеяние должны были расплачиваться тяжелым трудом. Женщин истязали под предлогом перевоспитания, зачастую они были беременны.

Фото: Artists Equity Кадр из фильма «Мелочи жизни»

Продюсерами этого фильма выступили Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и исполнитель главной роли. Нельзя сказать, что триллер не заинтересовал зрителей, так как среднее количество зрителей на сеансе — 17 человек. А это сопоставимо с лидерами. Только в количестве сеансов не потягаться ужастику. У «Пророка» за последний уикенд их 9654, а у ленты «Мелочи жизни» — 1826. Удержится ли в топе фильм с Киллианом Мёрфи, пока сложно сказать. С 20 марта за зрителя будут бороться семейная мелодрама «Пальма 2» про собаку, комедия «Ждун», фантастика «Последний охотник на демонов» и мелодрама «Шоугерлз» с Памелой Андерсон.