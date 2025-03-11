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Первый — класс: сборы «Красного шелка» превысили 500 млн рублей

В кинотеатрах фильм посмотрело больше миллиона зрителей
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ФОто: Национальная Медиа Группа / НМГ
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Самый ожидаемый фильм года — детективный экшен «Красный шелк» — преодолел отметку в 500 млн рублей общей кассы, с момента премьеры в кинотеатрах картину посмотрело больше миллиона человек. Тем временем в минувший уикенд «Царевна-лягушка» сместила «Пророка» с Юрой Борисовым с первой строчки топа национального бокс-офиса. С меньшим успехом дебютировали байопик «Роднина» о титулованной советской фигуристке и фэнтези с Миллой Йовович «В потерянных землях». «Известия» — об итогах выходных в кино.

Миллион зрителей посмотрели «Красный шелк»

Транссибирский экспресс продолжает мчать по российским кинотеатрам. По данным ЕАИС, в прошлый уикенд остросюжетный российско-китайский детектив «Красный шелк» записал на свой счет еще 91 млн рублей. Таким образом, картина преодолела отметку в 500 млн. Еще одна точка на карте достижений ленты — более миллиона зрителей с момента премьеры 20 февраля.

Основное действие фильма происходит в 1927 году в поезде с секретными документами, вокруг которых разворачиваются шпионские интриги. На экране пересечение жанров — и интригующая детективная линия, и зрелищные экшен-сцены, и тонкий юмор, и, конечно, романтика. Проект режиссера Андрея Волгина собрал по-настоящему звездный каст — Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова. А для их коллеги по фильму, китайской актрисы Чжэн Ханьи, эта работа стала дебютной.

«Пророк» уступил «Царевне-лягушке»

На протяжении нескольких недель одним из бессменных лидеров бокс-офиса оставался «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым, блиставшим недавно на «Оскаре». В прошедшие выходные фильм показал наивысшую наработку — в среднем один сеанс посещало 28 зрителей. Что касается сборов, фильм записал на свой счет еще 150 млн рублей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержать позицию. Картина сместилась на вторую строчку рейтинга. Первую занял дебютант уикенда — сказка «Царевна-лягушка», хотя отзывы некоторых критиков были не самыми хвалебными. На старте она заработала больше 200 млн рублей.

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Фото: Централ Партнершип
Кадр из фильма «Пророк»

— Критический взгляд не влияет на востребованность релизов у широкой аудитории, а «Царевна-лягушка» — именно массовое кино. Новинку предпочли посмотреть полмиллиона зрителей — это самый высокий показатель уикенда благодаря именно семейной аудитории, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

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Фольклорный сюжет в фильме режиссера Александра Амирова оживает в современных реалиях. Лягушка живет в пруду городского парка. Дни коротает за просмотром фильмов в летнем кинотеатре, пока однажды не ловит мячик для гольфа и не превращается в прекрасную рыжеволосую девушку (Валентина Ляпина). В образе суженого Ивана Царевича — наследник состоятельной семьи (Александр Метелкин). Есть в этой версии и свой Кощей (Никита Кологривый).

С четвертой строчки бокс-офиса стартовала спортивная драма «Роднина» о судьбе советской фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Байопик заработал в первый уикенд в прокате 76 млн рублей.

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Фото: Иви
Кадр из фильма «Роднина»

— Если раньше спортивные байопики обходили все прочие релизы в прокате, вспомним хотя бы «Движение вверх», сейчас их место занимают сказки. При этом нельзя сказать, что «Роднина» провалилась. Фильм собрал неплохую кассу и сможет удержаться в топе в ближайшую неделю. Одну и ту же аудиторию делили между собой сразу четыре лидера, конкуренция помешала прыгнуть выше. Короткий праздничный уикенд снизил кассовый потенциал всех фильмов, — сказала Ольга Зинякова.

Боевик с Миллой Йовович

Замыкает топ-5 другая новинка — фэнтези «В потерянных землях». Фильм принес всего около 40 млн рублей. Подняться выше не помогли ни звездный каст (в главной роли Милла Йовович), ни фан-база Джорджа Мартина, чей одноименный фантастический рассказ лег в основу ленты. Впрочем, за рубежом экранизацию тоже встретили без особого восторга. У нее всего 22% позитивных отзывов критиков на Rotten Tomatoes.

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— «В потерянных землях» — фэнтезийный вестерн по мотивам рассказа Джорджа Р. Р. Мартина, автора «Игры престолов». Фильм целится в поклонников легендарного сериала и франшизы «Обитель зла», но попадает лишь отчасти. В нише боевиков картину обогнал и отобрал часть кассы всё еще актуальный у нашего зрителя «Красный шелк», маркетинг и пиар которого были гораздо шире, чем у новинки, — отметила Ольга Зинякова.

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Ниже расположились драма Александра Котта «Северный полюс» (35,3 млн), «Обезьяна» по Стивену Кингу (35,1 млн), комедия с Никитой Ефремовым «Дорогая, я больше не перезвоню» (26,2 млн), «Один хороший день» (24,8 млн), в котором героиня Анастасии Талызиной застревает в дне сурка, и «Манюня: День рождения Ба» (20 млн).

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Следующий уикенд богат на релизы для самой разной аудитории. В прокат выходят мультфильм «Зверопоиск» для семейного просмотра, триллер «Опус» с Джоном Малковичем и звездой сериала «Медведь» Айо Эдебири, а также драма «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи и Эмили Уотсон. Последняя за работу в этом фильме была удостоена приза «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль второго плана на Берлинском кинофестивале в 2024 году.

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