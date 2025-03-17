Ломать копии: «Микки 17» с Паттинсоном добрался до России

Новой работы Пон Чжун-хо после того, как «Паразиты» победили в Каннах и на «Оскаре», пришлось ждать шесть лет. Съемки этого научно-фантастического блокбастера-сатиры были завершены еще в 2022 году, но мировая премьера «Микки 17» состоялась только в Берлине в этом феврале. В международный прокат релиз вышел 6 марта — и с треском провалился. В прошедшие выходные «Микки» начали показывать в российских кинотеатрах предсеансовым обслуживанием. «Известия» посмотрели ленту на большом экране и пришли к выводу, что коммерческий провал произведения Пон Чжун-хо больше говорит о качестве публики, чем о самом фильме.

Чем похожи «Грань будущего» и «Микки 17»

Чуть больше десяти лет назад в США провалился фильм Дага Лаймана «Грань будущего» , своего рода перифраз «Дня сурка». Герой Тома Круза с помощью навороченных кибердоспехов пытался победить инопланетян и каждый раз, погибая, воскресал в тот же день, чтобы с полученным опытом вновь ринуться в тот же самый бой. $100 млн на родине можно было считать катастрофой, учитывая вложенные в производство и рекламу средства. Возможно, американцам просто не хотелось видеть, как их кумир гибнет в кадре раз за разом.

Наступил 2025 год, вышел «Микки 17», и после первой недели проката в США у него меньше $30 млн. Данных по второму уикенду пока нет, но вряд ли сборы выросли. При этом понять, почему фильм провалился, не так просто.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.

Это качественный сай-фай? Безусловно. Чего стоит только невероятно достоверный вид планеты Нифлхейм (взято из скандинавской мифологии), где царит вечный мороз и живут похожие на червей из «Дюны» существа.

Там есть звездный каст? Великолепный Роберт Паттинсон, у которого это одна из лучших ролей в карьере, и гротескный сенатор в исполнении Марка Руффало , причем его жену играет неоднократная номинантка (а иногда и обладательница) «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» Тони Коллетт.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.

Это политическая сатира, как всегда у Пон Чжун-хо? Разумеется . И не просто так на митингах сенатора обязательно есть люди в красных бейсболках: герой совмещает черты Трампа и Маска. Впрочем, стоит сказать, что в 2022 году, когда проходили съемки, даже гений сатиры Пон Чжун-хо не мог предположить, как его прототипы будут вести себя к выходу картины. В результате сенатор даже в самые острые моменты кажется бледным подобием тех, с кого он списан. При этом уже в 2022 году кореец придумал для этого героя неудачное покушение во время митинга, и даже полученная персонажем легкая рана очень похожа.

К признакам сатиры относится и то, что пролог намекает на параллели с «Игрой в кальмара», да и весь фильм в похожем ключе критикует капиталистическое общество , где жизнь бедняка стоит меньше, чем бутылочка соуса на столе у богача (соус — важная тема «Микки 17», но ее сложно обсуждать без спойлеров).

О чем фильм «Микки 17»

Сюжет фильма легко описывается несколькими фразами. Лузер Микки, спасаясь от коллекторов, записывается добровольцем в космическую экспедицию по колонизации ледяного ада, планеты Нифлхейм. Должность у Микки уникальная, он единственный на космической станции «расходник». Это значит, что он — главная подопытная крыса. Перед экспериментом Микки делают бэкап, а когда он гибнет, на 3D-принтере печатают его полную копию — и можно работать дальше.

За счет этого ежедневного подвига удается вычислить вирусы планеты и найти противоядие, испытать разного рода химикаты и сделать много всего полезного. Туповатый Микки научился спокойно относиться к смертям, на станции у него страстный роман с красавицей Нэйшой, которую не смущает, что каждая версия Микки слегка отличается от предыдущей.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.

Всё идет гладко до момента, когда один из Микки, семнадцатый, выживает и встречает свою новую копию, а по закону станции это означает, что оба должны быть уничтожены.

Верный наследник традиций новой волны корейского кино, Пон Чжун-хо к своим героям вполне беспощаден, он умерщвляет их безжалостно и натуралистично, и от одного вида голого Микки, выпадающего в очередной раз из 3D-принтера, может стать не по себе.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.

Это сразу отсекает какую-то часть аудитории: как бы ни любили девушки Паттинсона, не каждая согласится пойти на такой фильм, где он, во-первых, играет юродивого, а во-вторых, еще и мерзнет, блюет, постоянно бьется в конвульсиях — только что не испражняется в кадре.

Фильм мог бы быть боди-хоррором, но для этого в нем слишком много юмора — куда больше, чем в прошлогодней «Субстанции». В сценарии переизбыток ложных следов, два, если не три, финала, и продолжительность почти два с половиной часа, хотя событий для такой продолжительности маловато. Словом, всех противников «Микки 17» трудно осудить, они совершенно правы, когда ругают несовершенства фильма.

Чем ценен «Микки 17»

Куда интереснее другое. Когда зрители после просмотра начинают обсуждать эту картину, выясняется, что все по-разному понимают, о чем она. Особенно путает карты то, что в ленте есть отсылки к прошлым работам Пон Чжун-хо, куда более цельным, но очень разным «Сквозь снег», «Окче» и «Паразитам». С другой стороны, именно «Микки 17» позволяет наконец-то точно сформулировать как раз основную мысль самого успешного корейского режиссера в истории.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.

А она в том, что разум, а если точнее, цинично-рациональный подход к миру всегда ведет к глобальной катастрофе. Вспомним жесткую установку на скорость ради выживания человечества в «Сквозь снег», выведение идеального «мясного» животного в «Окче», поразительный симбиоз богатых и бедных «Паразитов» — и мы увидим, что Микки-17, футуристический князь Мышкин, наивный, но добрый идиот считается Пон Чжун-хо единственной надеждой человечества на выживание. Его блаженное неведение, его максимальная уязвимость, его доверчивость превращают его в травестированного мессию, потому что он приносит себя на алтарь человечества, ничего не прося взамен, и делает это покорно и радостно — во имя жизни вечной, ведь потом всё равно напечатают копию.

Конечно, это рискованная шутка Пон Чжун-хо и с христианством, и с буддизмом одновременно, но его очевидная позиция в том, что на таких праведниках поневоле держится мир, а те, кто безошибочно просчитал все риски и действует наверняка, ведут в геену огненную. Которая, кстати, в этом фильме тоже присутствует, контрастируя с ледяным покровом Нифлхейма.

Кадр из фильма «Микки 17» Фото: Warner Bros.