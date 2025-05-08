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НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Национальная Медиа Группа (НМГ) и Медиакорпорация Китая (CMG) 8 мая заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан в ходе визита китайской делегации в РФ на торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в присутствии президента России Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина.

Сотрудничество подразумевает обмен и совместное создание контента, информационно-технологическое взаимодействие и обмен профессиональным опытом специалистов с целью дальнейшего развития культурных связей и укрепления дружеских отношений Москвы и Пекина.

«Начало сотрудничества с Медиакорпорацией Китая (CMG) — важный шаг для НМГ. Китай — давний, стратегически важный партнер для НМГ. Контент нашего производства уже пользуется успехом в Китае: мультсериал «Три кота» набрал в Китае несколько миллиардов просмотров, в числе последних успешных продаж в Китай — художественный фильм «Лед-3». В этом году в России состоялась успешная премьера приключенческого детективного блокбастера «Красный шелк», произведенного совместно с китайскими партнерами, получено удостоверение национального китайского фильма и прокатное удостоверение, надеемся на широкий прокат в Китае. Мы будем и дальше стремиться к производству контента, популярного в обеих странах. Уверены, что сотрудничество в информационной сфере с ведущей медиакомпанией Китая даст возможность нам вместе передавать актуальную картину мира очень большой аудитории и со временем создаст новые стандарты работы мировой медиаотрасли», — подчеркнула гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Она добавила, что подписание соглашения между медиахолдингами станет важным этапом в дальнейшем развитии двусторонних отношений, будет способствовать укреплению культурного и делового взаимодействия между Россией и Китаем.

Генеральный директор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн поздравил китайский и российский народы с 80-летием победы.

«По случаю празднования 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления против японской агрессии и Советского Союза в Великой Отечественной войне хочу от всей души поздравить китайский и российский народы, которые 80 лет назад внесли неоценимый вклад в победу в мировой войне против фашизма и своими огромными усилиями, кровью, сплоченностью и нерушимостью заложили прочную основу для развития отношений между двумя странами на высоком уровне», — сказал он.

Хайсюн подчеркнул, что совместными усилиями двух сторон российско-китайские отношения продолжают развиваться.

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7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибутором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

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