Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В МИДе заявили о разрушении отношений Москвы и Берлина практически до основания
Спорт
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Мир
CNN сообщил о падении еще одного американского истребителя F-18 в Красное море
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
МИД РФ выразил беспокойство из-за усиления конфронтации между Индией и Пакистаном
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Авто
Продажи новых легковых авто в РФ упали на 26% в апреле
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 66 ударов по населенным пунктам Брянской области
Общество
В Госдуме призвали активизировать проверки газового оборудования в домах
Мир
Захарова указала на отсутствие влияния перестановок в правительстве ФРГ на РФ

Фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае

0
EN
Фото: НМГ Кинопрокат
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фильм «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. Начало показов совместного российско-китайского проекта в КНР запланировано на сентябрь во время визита президента России Владимира Путина.

«Красный шелк» был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав Национальной Медиа Группы (НМГ).

«Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

О том, что китайские зрители увидят этот фильм, говорили с самого начала. Детективный экшен «Красный шелк» покажут в дни, когда в Китае будут отмечать 80-летие победы над Японией.

Российского зрителя фильм уже покорил, о чем свидетельствуют высокие кассовые сборы. Сюжет картины закручен так, чтобы распутать его смогли в кинотеатрах по обе стороны границы: коммунисты Поднебесной, убегая от карателей Гоминьдана, пытаются попасть на съезд своей партии в Подмосковье. Этот период общей истории двух стран очень важен для китайцев. Большая политическая цель фильма — сблизить китайский и российский народы.

«Красный шелк» покажут в Китае без ограничений для иностранных фильмов. Там это называется «получить печать дракона». Съемки проекта проходили в двух странах, и его обсуждали на самом высоком уровне.

«Это событие достаточно заметное. И то, что его сначала посмотрели в России, потом его посмотрели в Китае. Конечно, в Китае к этому историческому периоду очень большой интерес», — отметил китаист Сергей Мстиславский.

Железные в дороге: как снимался «Красный шелк» на льду Байкала при -40 °C
Путешествие из Поднебесной в Москву под стук колес и выстрелы

Ранее, 14 апреля, Любимова сообщила, что «Красный шелк» стал самым успешным детективом в российском прокате — картина собрала почти 700 млн рублей. По словам министра, сейчас уже готовится сиквел успешной ленты — «Черный шелк».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025