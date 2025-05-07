Фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае

Фильм «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. Начало показов совместного российско-китайского проекта в КНР запланировано на сентябрь во время визита президента России Владимира Путина.

«Красный шелк» был создан при участии компании «НМГ Кинопрокат», входящей в состав Национальной Медиа Группы (НМГ).

«Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

О том, что китайские зрители увидят этот фильм, говорили с самого начала. Детективный экшен «Красный шелк» покажут в дни, когда в Китае будут отмечать 80-летие победы над Японией.

Российского зрителя фильм уже покорил, о чем свидетельствуют высокие кассовые сборы. Сюжет картины закручен так, чтобы распутать его смогли в кинотеатрах по обе стороны границы: коммунисты Поднебесной, убегая от карателей Гоминьдана, пытаются попасть на съезд своей партии в Подмосковье. Этот период общей истории двух стран очень важен для китайцев. Большая политическая цель фильма — сблизить китайский и российский народы.

«Красный шелк» покажут в Китае без ограничений для иностранных фильмов. Там это называется «получить печать дракона». Съемки проекта проходили в двух странах, и его обсуждали на самом высоком уровне.

«Это событие достаточно заметное. И то, что его сначала посмотрели в России, потом его посмотрели в Китае. Конечно, в Китае к этому историческому периоду очень большой интерес», — отметил китаист Сергей Мстиславский.

Ранее, 14 апреля, Любимова сообщила, что «Красный шелк» стал самым успешным детективом в российском прокате — картина собрала почти 700 млн рублей. По словам министра, сейчас уже готовится сиквел успешной ленты — «Черный шелк».