Фильм «Красный шелк» стал самым успешным детективом в российском прокате

Совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» с участием Милоша Биковича и Глеба Калюжного стал самым успешным детективом в нашем прокате, собрав почти 700 млн рублей. Сиквел ленты уже в работе. Об этом «Известиям» сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Продюсеры сделали невозможное — получили при совместном производстве прокат в Китае и стали успешными в России. Я знаю, что сейчас уже готовится вторая часть, «Черный шелк», и очень серьезно продюсеры и сценаристы подходят к продолжению этой истории, надеясь еще большее количество зрителей привлечь в кинотеатры», — рассказала Любимова.

Министр культуры отметила, что сотрудничество российского и китайского кинематографа обсуждали на самом высоком уровне — лидеры двух стран.

«И [президент России] Владимир Владимирович Путин, и [китайский лидер] Си Цзиньпин в Казани на форуме говорили о нашем кино, о том, что нас действительно в Китае любят, там знают советское кино. Каждый раз при встрече китайцы с теплом вспоминают те или иные произведения, героев с советских времен. Конечно, нам очень важно, чтобы эта традиция продолжалась. И вы к тому же наверняка понимаете, что Китай — давно уже первая кинематография в мире», — подчеркнула министр культуры.

По ее словам, китайские прокатчики с интересом стали относиться к российскому кино, они отмечают рост уровня аудиовизуальной графики и сценариев. Министерство культуры планирует продвигать наш кинематограф в Китае, способствовать выдаче там прокатных удостоверений отечественным фильмам, а также содействовать расширению совместного производства кинолент и мультфильмов.

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