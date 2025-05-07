Фильм «Красный шелк» в сентябре выйдет в прокат в Китае

Совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» в сентябре 2025 года выйдет в прокат в Китае. Детективный экшен представили российскому зрителю в феврале этого года, он собрал уже почти 700 млн рублей.

Официально о выходе ленты в Китае объявят создатели фильма на форуме «Светоч мира и новые исторические рубежи», организованном совместно медиакорпорацией Китая и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Мероприятие пройдет 7 мая по случаю официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Красный шелк» открывает новую страницу истории сотрудничества России и Китая в области кино. Это важный шаг в реализации системного подхода, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов. И особенно символичным является начало проката фильма в Китае в сентябре этого года, когда президент Владимир Владимирович Путин планирует посетить Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

Министр культуры России Ольга Любимова 14 апреля сообщала, что «Красный шелк» стал самым успешным детективом в российском прокате, собрав почти 700 млн рублей. Она указывала, что китайские прокатчики с интересом стали относиться к российскому кино, они отмечают рост уровня аудиовизуальной графики и сценариев.