Стамбул 2.0: что известно о возможных переговорах России и Украины 15 мая

В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле (Турция) 15 мая. Их целью станет устранение первопричины конфликта и обеспечение интересов России. Что известно о переговорах — в материале «Известий».

Последние комментарии по переговорам в Стамбуле

На данный момент сложно сказать, на каком уровне пройдут переговоры. На этот вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам сказал: «На соответствующем».

Как ранее сказал «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании на встрече в Стамбуле.

«Был опыт первого Стамбула, и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули. <...> Но если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — сказал сенатор.

О прерванных три года назад переговорах в Стамбуле напомнила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Переговоры России и Украины в Стамбуле, 2022 год Фото: РИА Новости/Генеральное консульство РФ в Стамбуле

«В 2022 году бывшая канцлер ФРГ А. Меркель и экс-президент Франции Ф. Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению проблемы Донбасса силовым путем», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стало также известно, что украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом детали переговоров 15 мая и вновь отметил готовность Украины к прямому диалогу с Россией.

«Беседовал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также выразил благодарность Турции за «готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии».

Переговоры в Стамбуле 15 мая: что известно

В воскресенье, 11 мая, президент РФ Владимир Путин предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине: «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они [переговоры] проводились ранее, и там, где они были прерваны».

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Скорее всего, встреча 15 мая пройдет на уровне дипломатов. Как отметил «РИА Новости» генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена. Более того, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, а только затем — на высшем.

Важно отметить, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14–16 мая. В Госдепе отметили, что урегулирование конфликта России и Украины станет одной из тем его визита.

Реакция на переговоры в Стамбуле 15 мая

Свою реакцию на возможное проведение переговоров уже выразили многие международные представители. Часть экспертов выступили за их скорейшее начало и согласились, что прямой диалог важнее временного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно начать мирные переговоры с Россией. «Украина должна согласиться на это немедленно», — написал он в социальной сети TruthSocial.

Фото: ТАСС/Сергей Холодилин

О том, что появившуюся для переговоров возможность упускать нельзя, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским также заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также стало известно, что Евросоюз, ранее заявлявший о введении новых санкций в отношении России, готов дождаться переговоров по Украине, прежде чем настаивать на них.

Турция — посредник в переговорах 15 мая

После предложения о переговорах в Стамбуле Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом для обсуждения их деталей. Эрдоган уже объявил, что страна готова способствовать достижению мирного урегулирования на Украине: «Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира».

Президент Турции также подчеркнул важность сотрудничества в переговорах между Россией и Украиной и сказал, что достигнут «исторический поворотный момент» в мирном урегулировании украинского конфликта.

Фото: Global Look Press/Liu Lei

В понедельник, 12 мая, стало также известно, что Эрдоган обсудит с кабинетом министров возможное возобновление переговорного процесса.

«Тема украинского (конфликта. — Ред.), безусловно, войдет в международную повестку заседания кабмина, которое планируется в понедельник в резиденции президента в Анкаре», — сообщил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.

В Анкаре также добавили о ситуации по подготовке к переговорам: «Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон».

Встреча глав МИД НАТО в Турции 14–15 мая

Помимо переговоров между Россией и Украиной, которые могут пройти в четверг в Турции, там же состоится встреча глав МИД НАТО. Как рассказал ТАСС источник в евро-атлантических структурах, НАТО может попытаться использовать «случайное совпадение» дат для проведения с ним «вспомогательных консультаций».

Переговоры в Стамбуле в 2022 году: условия и причины срыва

Переговоры в Стамбуле в феврале – марте 2022 года стали логическим продолжением трех раундов контактов российской и украинской делегаций в Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта. 10 марта состоялись переговоры министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта стороны впервые встретились в Турции. Россия была представлена помощником президента Владимиром Мединским и замминистра обороны Александром Фоминым, Украина — главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В пакет достигнутых договоренностей входил отказ Киева от вступления в НАТО и размещения иностранного военного контингента на территории Украины (в том числе военных баз), а также разработки ядерного оружия. Проведение военных учений должно было быть согласовано с государствами-гарантами. В перечень последних должны были войти члены Совета Безопасности ООН (США, Франция, Великобритания, Китай), а также Германия, Италия, Польша, Турция, Израиль и Канада.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, 2022 год Фото: Global Look Press/Sha Datiwangfeng

Киев обязался внести изменения в законодательство, прекратить дискриминацию русского языка и вернуть ему статус государственного. Также Российская Федерация потребовала законодательно запретить все неонацистские организации на Украине. Кроме того, Украина гарантировала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем в течение 15 лет и проведет переговоры о статусе полуострова с Россией. Вместе с тем киевские переговорщики подтвердили стремление их страны вступить в ЕС.

Как рассказал в ноябре 2023 года Давид Арахамия, срыв Стамбульских переговоров произошел по инициативе тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт», — пояснил Арахамия. По словам Арахамии, в ходе визита в Киев 9 апреля Джонсон заявил: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать».