Трамп призвал Украину принять участие в переговорах с Россией

Украина обязана согласиться на переговоры с Россией. Об этом 11 мая заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Президент России [Владимир] Путин хочет не заключить соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее желает встретиться в четверг [15 мая] в Турции для переговоров о возможном завершении кровопролития. Украина должна согласиться на это, немедленно», — написал Трамп.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на слова американского лидера.

«Хорошо сказано», — отметил Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот же день газета Politico сообщила, что Трамп поддержал план ЕС по украинскому конфликту, связанный с идеей установить 30-дневное прекращение огня, но может поменять свое мнение. Отмечалось, что он одобряет европейские требования, а также готов внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Киеву во время пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца восстановить переговоры 15 мая в Стамбуле.