Сделал Америку: чего добился и в чем провалился Трамп за 100 дней

Хотя Дональд Трамп на посту главы Белого дома не разрешил украинский конфликт за первые 100 дней у власти, отношения РФ и США значительно улучшились. Процесс урегулирования конфликта на Украине также сдвинулся с мертвой точки. За этот период Трамп добился определенных успехов и в разрешении противоречий ХАМАС и Израиля, распорядился бомбить хуситов и начал контакты с Ираном. Американский лидер успел даже развязать торговую войну, введя рекордные тарифы на зарубежные товары. При этом экономическая ситуация в самих Штатах оставляет желать лучшего: падение ВВП, увеличение инфляции и безработицы, потери на фондовом рынке и большой дефицит торговли. За 100 дней Трамп подписал рекордное количество президентских указов — 139. И хоть сам он назвал этот период очень успешным, рейтинг одобрения лидера США упал до рекордного минимума.

Трамп и урегулирование украинского конфликта

Дональд Трамп шел на свой второй срок с громким обещанием: «Я закончу войну на Украине за 24 часа». Затем звучали слова о возможности завершения конфликта за первые 90 и 100 дней. Однако к 30 апреля 2025 года конфликт остается неразрешенным. Сам президент США признал, что его слова были фигурой речи, а реальность оказалась сложнее ожиданий.

«Для разрешения конфликта на Украине потребуется тяжелая работа дипломатии», — рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Администрация Трампа, несмотря на риторику, не смогла стать полноценным арбитром мира. В моменте военная помощь Киеву была приостановлена, а президент Украины Владимир Зеленский получил в Белом доме разнос за нежелание идти по пути мирного урегулирования.

Сейчас риторика Трампа похожа на эмоциональные качели — глава Белого дома по очереди обвиняет Киев и Москву в торможении мирного процесса. Также всё чаще речь идет о возможности выхода США из украинского урегулирования. Хотя за первые 100 дней конфликт не был завершен, это не помешало Вашингтону и Москве вывести диалог из мертвого положения. Сторонам удалось добиться значительных успехов в нормализации двусторонних отношений.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Очень трудно понять, о чем думает Трамп, если просто смотреть на то, что он публикует в социальной сети Truth Social, считает бывший кандидат в сенат США и президент организации «Ларуш» Диана Саре.

— Я не думаю, что президент США должен вести дипломатию подобным образом. Мне кажется, что это немного не по-государственному. Но я думаю, что в этом есть открытость. Я думаю, он действительно не хочет войны. Он понимает агрессию НАТО. Я не знаю, что он сказал Зеленскому во время похорон папы римского. Но, скорее всего, это было то же самое, что он говорил раньше в Белом доме: «У вас нет никаких карт». Но в то же время он разворачивается и обвиняет Россию. Возможно, он что-то скрывает, — заявила в беседе с «Известиями» Саре.

Новые контакты ведутся на всех уровнях: от двусторонних встреч делегаций до регулярных телефонных разговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дональд Трамп и Владимир Путин несколько раз созванивались, а в ближайшее время готовится их первая личная встреча, которая может пройти в Саудовской Аравии. Наиболее многообещающее из достижений — попытка восстановить нормальные дипломатические отношения между США и Россией, что, несомненно, изменит ситуацию, поскольку администрация Обамы и Байдена совершила полное безумие, полагает Саре.

Президент Дональд Трамп принимает участие в двусторонней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Японии, 28 июня 2019 года, Осака Фото: Global Look Press/White House/Flickr.com

— Предыдущая администрация устраивала провокации, которые усугубили конфликт с РФ. А первый срок Трампа, конечно, был затруднен «Рашагейтом». Я думаю, если Соединенные Штаты и Россия смогут полностью наладить диалог, не только надеясь положить конец этой очень кровавой марионеточной войне на Украине, но и работая над укреплением отношений, вся планета от этого только выиграет. Очень полезным будет улучшить отношения и с Китаем. Но есть и другая сторона. Британцы, французы и некоторые ястребы в США очень недовольны таким потенциалом и делают всё возможное, чтобы затруднить его реализацию, — говорит она.

Прогресс в межгосударственных контактах создает надежду на согласование рамок полноценного перемирия и начало подлинных переговоров (в том числе двусторонних между Москвой и Киевом). Пока что остается довольствоваться лишь потенциалом полномасштабного восстановления двусторонних отношений, дипломатических корпусов и, возможно, авиасообщения.

Внешняя политика США при Трампе

Помимо Украины администрация Трампа активизировала свои усилия на нескольких ключевых фронтах мировой политики. Вопрос о ХАМАС и Израиле получил новый импульс: под давлением Белого дома и с участием арабских посредников удалось достичь частичного перемирия и доставки гуманитарной помощи сектору Газа, хотя окончательное политическое урегулирование остается отдаленным. Его ранние заявления о «покупке Газы» и переселении палестинцев и вовсе вызвали скандал. Их сравнили с «этнической чисткой». Позже Белый дом сменил риторику, подчеркнув, что «никто не высылает палестинцев», но осадок остался.

Вашингтон также начал наносить удары по позициям йеменских хуситов в ответ на их атаки судов в Красном море, что только повысило градус эскалации в регионе. Одновременно с этим Трамп возобновил каналы связи с Ираном: через своих спецпредставителей он предложил Тегерану вернуться к переговорам по ядерной сделке при условии «участия всех региональных акторов» и гарантии невмешательства в сирийский и иракский конфликты. «Очевидно, что он не позволит Нетаньяху бомбить Иран. В то же время мы бомбим хуситов. Это противоречивая политика», — подчеркнула Диана Саре.

Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS

Администрация Трампа также начала активный торговый диалог с Китаем, сопровождая переговоры введением тарифов до 145% на ряд ключевых товарных категорий. Цель — вынудить Пекин к новым торговым соглашениям и защите интеллектуальной собственности американских компаний. Однако пока что отраслевые индексы упали, а мировая торговля столкнулась с новыми барьерами. По оценкам экспертов, введенные пошлины уже привели к росту расходов на логистику и перераспределению производственных цепочек, что осложняет гармонизацию отношений между Вашингтоном и Пекином. В самих США образовался серьезный торговый дефицит, который уже в 1,5 раза больше такового времен Джо Байдена.

Обострились у Трампа отношения и с европейскими партнерами, против которых он также ввел заградительные тарифы (действие части из них он приостановил на 90 дней). Особенно стороны разошлись по вопросу урегулирования украинского конфликта — европейцы продолжают придерживаться воинственной риторики и поддерживать Украину. Разногласия возникли и на почве требований Белого дома увеличить расходы на оборону. Республиканец неоднократно обещал выйти из НАТО ввиду высоких трат США на альянс и призвал союзников увеличить расходы до 5%. Страны ЕС и Великобритания едва ли могут поднять их до 2–3%. Отношения обострились и с Данией вокруг притязаний Трампа на Гренландию.

Президент США Дональд Трамп выступает с речью о тарифах в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 2 апреля 2025 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

На американском континенте тоже нельзя похвастаться дружеской обстановкой. В условиях миграционного кризиса обострились отношения с Мексикой. Пошлины, незаконный завоз наркотических веществ и притязания Трампа на Канаду, которую он видит 51-м штатом США, подпортили союзнический фон с Оттавой. Трамп также захотел вернуть Панамский канал.

В то же время Вашингтон продолжил санкционную политику против ряда государств, включая РФ, что сдерживает полноту нормализации, о которой так много говорилось в рамках российско-американского диалога.

Удалось ли воплотить в жизнь слоган «Америка прежде всего»

Внутри страны ключевым символом «возвращения американских приоритетов» стали рекордные 139 президентских указов, подписанных за первые 100 дней второго срока Трампа. Частично они отменяли постановления предшественника, частично вводили новые меры — от отхода от леволиберальной парадигмы и гендерной политики до переименования Мексиканского залива в Американский. Трамп распустил USAID и даже регулировал напор воды в душе под лозунгом «Сделаем американский душ снова великим».

Одним из приоритетов стала и борьба с глубинным государством. Илон Маск, возглавивший Департамент эффективности правительства (DOGE), провел массовые увольнения, назвав это борьбой с тиранией бюрократии. Впрочем, американский миллиардер начал сокращать свое участие в государственных делах из-за падения прибыли Tesla.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Особенное внимание Трамп уделил миграционной политике. Здесь все обещания были даже перевыполнены — власти депортировали 139 тыс. мигрантов. Впервые с начала 2019 года вся полнота однопартийной власти дает возможность Республиканской партии не только декларировать, но и претворять свои идеологемы в букву закона, отметил американист, сотрудник НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Егор Торопов.

— Первые 100 дней Трампа демонстрируют, с одной стороны, стандартные для власть имущего республиканца шаги по уменьшению федерального правительства с одновременным увеличением роли свободнорыночных взаимодействий. Это касается прежде всего масштабных дерегуляторных мер в экономике, энергетике и образовании, ограничения нелегальной иммиграции и сокращения бюрократического персонала. С другой стороны, Трамп и его команда предпринимают нестандартные, не присущие другим республиканским администрациям последних десятилетий шаги. В их числе — отказ от статус-кво в международной торговле и принудительное приглашение стран к диалогу путем введения заградительных тарифов. На данный момент результаты экономического протекционизма сугубо отрицательны, — заявил «Известиям» Егор Торопов.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Экономические итоги первых трех месяцев президентства получились противоречивыми. Американский рынок труда не смог продемонстрировать устойчивого улучшения: в марте безработица вновь выросла до 4,2% — максимума с ноября прошлого года. При этом уровень пошлин, введенных администрацией, оказался значительно выше ожидаемого, что, по словам представителей Федеральной резервной системы, влечет за собой рост инфляции в ближайшие кварталы.

Несмотря на оптимистичные заявления Белого дома о «снижении цен на нефть и продовольствие», реальные доходы американцев не вернулись к показателям конца прошлого года, а ВВП страны продемонстрировал негативную динамику. Большой дефицит торгового баланса и волатильность фондовых индексов лишь усилили тревогу в деловых кругах. «К сожалению, я не думаю, что он или кто-то из его команды действительно хорошо понимает экономику американской системы», — говорит Диана Саре.

Почему Трампу стоит опасаться 2026 года

Дональд Трамп распорядился рассекретить архивы по убийству Джона Кеннеди, однако обнародованные документы не принесли громких сенсаций, а лишь дополнили картину работы спецслужб того времени. По словам экспертов, «новые данные вряд ли проливают свет на точную мотивацию Ли Харви Освальда» — журналистских ожиданий рассекречивание не оправдало.

Главное из обещаний «американской революции» осталось невыполненным: устойчивое экономическое восстановление так и не началось, внутри страны сохраняются глубокие противоречия, а зарубежные конфликты продолжаются. Все неудачи уже отражаются в цифрах. Трамп столкнулся с рекордно низким рейтингом одобрения, который составляет сейчас всего 39% (по данным Ipsos). Пока что на будущих выборах в конгресс республиканцам похвастаться нечем.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

— Трампу и его союзникам в конгрессе следует успеть провести все ключевые внутриполитические решения до 2027 года: в ходе промежуточных ноябрьских выборов 2026-го демократы вернут контроль над палатой представителей и тем самым смогут заблокировать существенную долю внутриполитических инициатив последних двух лет президентства Трампа, — отметил Егор Торопов.

Таким образом, первые сто дней Дональда Трампа ознаменовались интенсивной дипломатией, радикальными внутренними реформами и противоречивыми экономическими результатами. Оценки его деятельности варьируются от «самых успешных» по версии Белого дома до «самых исторических» в глазах его сторонников и «самых рискованных и хаотичных» — по мнению критиков. Окончательные выводы о плодах этих ста дней станут ясны лишь позже, когда будут подведены итоги выполнения взятых Трампом на себя обязательств и оценены долгосрочные последствия провозглашенных инициатив.