«Трамп идет по стопам Кеннеди»

18 марта были опубликованы рассекреченные документы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Какое значение для Америки имеет случившееся 22 ноября 1963 года в Далласе и как Дональд Трамп использует тайну смерти 35-го президента в своей войне со спецслужбами, «Известия» обсудили с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

«Никто не понимал, за что и зачем Кеннеди был убит»

— Почему расследование смерти Джона Кеннеди — это так важно для американского общества?

— Для американцев того времени убийство Кеннеди — это убийство мечты и надежды на другое будущее. Консервативные послевоенные элиты с их ханжеской моралью вызывали раздражение. Американская политика выдвинула харизматического лидера, подобных которому после этого не было вплоть до Билла Клинтона. Он олицетворял собой надежду на перемены и был особенно популярен у молодежи. Его образ получился тем более ярким вместе с появлением телевидения и радио.

Джон Кеннеди Фото: TASS/AP/RMB

Никто в американском обществе не понимал, за что и зачем Кеннеди был убит . Это вылилось во вьетнамский кризис, который Кеннеди хотел закончить к 1964 году. Этого не случилось, случилось обратное — призыв на войну в эпоху Линдона Джонсона. Замечу, что высоко ценю Джонсона как политика. Он был настоящим «политическим животным» и стал бы куда более популярным, если бы не Вьетнам. Неслучайно Рузвельт считал его продолжателем своих начинаний. В итоге же Джонсон остался до конца не прощенным американцами. Принято считать, что он просто воспользовался плодами работы Кеннеди.

«Стрелял не Освальд»

— Что хотела доказать комиссия Уоррена?

— Джонсон считал, что Кеннеди убили за Кубу. Однако он не хотел ядерной войны, а так бы и закончилось, если бы США обвинили в преступлении СССР. В итоге, по официальной версии, Ли Харви Освальд остался «сумасшедшим одиночкой», психопатом — без каких-либо политических аспектов. Хотя известно, что Освальд на самом деле хорошо относился к Кеннеди, и нет свидетельств обратного.

Представленные комиссией доказательства никак не могли считаться стопроцентными. Адвокат семьи Освальдов Марк Лэйн даже предложил заочно представить их суду присяжных. Он был абсолютно уверен, что после их рассмотрения обвинение развалится . И это критически важно: виновность Освальда доказана комиссией Уоррена, но не судом. Когда же много лет спустя выяснилось, что это точно не Освальд, обществу не смогли представить никого в качестве правдоподобной альтернативы.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

В докладе комиссии указывается, что он якобы произвел три выстрела из винтовки. Первым промахнулся, вторым попал, но не в президента, а третий выстрел стал для Кеннеди смертельным. Однако официальный пороховой тест, имеющийся в докладе, показал, что следы пороха у Освальда присутствуют на руках (один выстрел из пистолета он произвел при задержании), а на лице их нет. То есть, по всей вероятности, стрелял не он. К тому же отпечатков Освальда на обнаруженной винтовке тоже нет, и это задокументировано, хотя утверждалось, что это его личное оружие.

С винтовкой связан еще один момент. Название модели сначала было одно, потом его поменяли — «Манлихер–Каркано». Во-первых, выяснилось, что Освальд заказал оружие на имя Хейдела, но по документам получил ее только на следующий день после убийства Кеннеди, когда уже был арестован. Потом оказалось, что стреляли из другой модификации этой винтовки.

Фото: Global Look Press/JFK Collection

И это далеко не единственные «проколы» следствия. Таким образом, на Освальда указывают только косвенные улики, прямых нет. Но, повторюсь, нет и никакой альтернативной версии, другого подозреваемого. Отсюда начинается всякая конспирология. И ее Освальд сам подтвердил, сказав, что он всего лишь подставная фигура.

«Президента просто так не убивают»

— Какая версия сейчас представляется наиболее вероятной?

— В сухом остатке самой правдоподобной версией является участие Джеймса Джизуса Энглтона, руководителя департамента контрразведки ЦРУ. Им были наняты профессиональные убийцы из состава группы, которую ранее готовили для высадки на Кубу. Как известно, после провала операции в заливе Свиней и Карибского кризиса Кеннеди лично отменил этот проект. Это были кубинцы-антикоммунисты, ярые противники режима Кастро, которых ЦРУ долгое время готовило, но по воле президента США в самый последний момент они оказались без работы. Их отношение к Кеннеди было таким же, как к Фиделю.

В биографии Энглтона есть несколько темных пятен. Он занимался работой против антивоенных движений, при этом его охватывала паранойя, когда речь заходила об СССР. Сейчас его фигура чрезвычайно демонизирована, хотя понять, чем он в действительности занимался, очень трудно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Судя по всему, следствие докопалось до правды и вышло на Энглтона. Он признался в том, что исполнял поручение. Вероятно, на вопрос о заказчике он указал на ось Эйзенхауэр — Даллес. Впрочем, мотив этих людей тоже прослеживается с трудом. Мы можем вспомнить речи Эйзенхауэра 1963 года, в которых он беспощадно критиковал Кеннеди, говоря об ошибочном пути, которым пошла страна при 35-м президенте. Такое вот убийство в национальных интересах. Как вы понимаете, раскручивать этот скандал в тот момент было немыслимо, ниточка вела слишком высоко.

Освальд, по всей видимости, был в подчинении Энглтона, который мог не просто организовать убийство, но и подбросить следствию фигуру Освальда. С учетом биографии Освальда это сразу бы указало на Советский Союз.

Другой интересный факт в пользу этой версии. Рядом с книгохранилищем (с шестого этажа которого, по версии следствия, и стреляли в президента. — «Известия») полицейские обнаружили сотрудников секретной службы (федеральное агентство, занимающееся охраной первых лиц США. — «Известия»). При них были соответствующие жетоны. Однако впоследствии выяснилось, что все сотрудники Secret Service находились в кортеже, никого «на земле» не было, а жетоны поддельные.

Ли Харви Освальд Фото: Global Look Press/Globe Photos

Нужно понимать, что президента просто так не убивают. Мотив должен по-настоящему стоить столь огромного риска. Соответственно, надо искать тех, кто впоследствии получил долговременную выгоду от смерти Кеннеди. Таких людей на самом деле очень мало. На мой взгляд, есть один очевидный выгодоприобретатель. Это Линдон Джонсон. В США существует несколько версий, указывающих на него как на виновника.

Для меня же эта версия не является доказанной. Да, Джонсон стал в итоге 36-м главой американского государства. Но зачем в таком случае ему было присутствовать на месте событий. Он был достаточно опытным политиком, представителем истеблишмента, чтобы сделать всё, чтобы его и рядом не было. И никому бы тогда в голову не пришло его обвинять. К тому же я не верю в его участие в заговоре с участием Даллеса. Но, конечно, для него это событие стало подарком небес.

— Среди трампистов ныне очень популярна версия причастности Израиля. Энглтон курировал американо-израильское сотрудничество. Его подозревают как минимум в помощи Тель-Авиву в создании ядерного оружия, против чего выступал Кеннеди...

— Тут важно посмотреть, что изменилось после убийства. Но даже в этом случае не совсем понятно, в чем могла быть выгода отдельных фигурантов с американской стороны.

«Что будет, когда подтвердится, что Освальд — агент ЦРУ?»

— В интересах ли трампистов обнародовать всю правду?

— Давайте ответим на вопрос, почему так долго не публиковали. Якобы остались последние файлы, которые имеют отношение к поездке Освальда в Мексику и его посещению советского и кубинского посольств. С одной стороны, может опять всплыть «русский след» или история «одиночки». Дескать, советские дипломаты дали Освальду мотив к убийству. На самом же деле это может открыть публике ключевое доказательство. Окажется, что ЦРУ не только следило за Освальдом, но и получало от него подробные отчеты. Проще говоря, выяснится, что он был сотрудником Центрального разведывательного управления.

Фото: Getty Images/Pool

Сейчас ЦРУ утверждает, что это не так. Однако мы понимаем, что цена этих утверждений нулевая. Предположим, выяснится, что на Окинаве Освальд был завербован и в дальнейшем использован для выполнения определенных задач. После этого он был подставлен, как удобная фигура в качестве «убийцы Кеннеди». Доказательством этого, например, может быть отчет о том самом визите в посольство СССР. В этой логике Освальд мог не просто дать изобличающие свидетельские показания, но буквально указать непосредственных исполнителей. Поэтому его ликвидировали. После ареста он сначала молчал, но потом понял, что стал козлом отпущения, о чем и успел сказать. Если это окажется правдой, то, значит, ЦРУ стояло за всем. А это очень, очень взрывоопасная ситуация.

«Трамп хочет мстить. Ему необходимо идти до конца»

— Трамп вроде бы приступил к чисткам в ЦРУ. Есть ли вероятность того, что он в итоге сделает то, что не удалось Кеннеди, — разбить управление на «тысячу кусков».

— Это лежит на поверхности. Да, он хочет вернуться к этой истории и обвинить ЦРУ. Его цель состоит в дискредитации управления. Мы же слышим от Роберта Кеннеди – младшего (министра здравоохранения США в администрации Трампа. — «Известия»), что его дядю и отца убило ЦРУ. К тому же это еще и гарантия для самого Трампа: случись с ним что, все поймут, кто в этом виноват. Большинство считает, что работа секретной службы 14 июля 2024 года (дата покушения на Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер. — «Известия») была не просто ошибкой. Недаром Кэш Патель (недавно утвержденный директор ФБР.— «Известия») тут же после назначения нанял себе частную охранную фирму. Всё это беспрецедентно.

— Назначения Трампа в разведсообщество свидетельствуют о том, что Трамп будет договариваться или пойдет до конца?

— На Трампа сейчас очень давят. Его открыто называют «агентом Путина», «изменником» и призывают «что-то делать». Абсолютно очевидно, что Трамп идет по стопам Кеннеди — это видно по множеству пунктов. В этом плане Америка сейчас чрезвычайно накалена.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Есть похожая история, «дело Эпштейна», такая же опасная для истеблишмента, но еще более мрачная. Если Трамп идет и здесь до конца, он рискует подорвать весь политический класс в США вместе с десятками лет «великой американской истории». Если же нет, то система может подавить его так, как это было в его первый срок. Корректны ли эти рассуждения?