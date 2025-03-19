Темная сторона страны: опубликованы «файлы Кеннеди»

Национальный архив США в соответствии с указом Дональда Трампа опубликовал 80 тыс. страниц ранее рассекреченных документов, касающихся убийств бывшего главы государства Джона Кеннеди, его брата — генерального прокурора Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. Опубликованная информация открывает новые возможности для продолжения расследования, однако по-прежнему не является полной. Что нового в «файлах Кеннеди» и чего в них не хватает, разобрались «Известия».

Много, но недостаточно

В преддверии публикации Трамп заявил, что американские граждане «десятилетиями ждали», чтобы увидеть эти документы. Кроме того, журналисты и исследователи «стрельбы в Далласе» вновь подняли данные, обнародованные в последние несколько лет. Выяснилось, что часть из опубликованных во вторник документов, уже была обнародована ранее, но в отредактированном (то есть с «купюрами») виде. Это дало возможность аналитикам сравнить две версии и сделать выводы о том, чем была вызвана почти семилетняя задержка в публикации .

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Между тем для составления общей картины по-прежнему не хватает множества сведений, заявил вице-президент Фонда Мэри Феррелл (организации созданной для расследования громких политических дел и деятельности спецслужб) Джефферсон Морли. «Первый выпуск документов JFK в 2025 году — обнадеживающее начало. Теперь у нас есть полные версии примерно трети отредактированных документов, хранящихся в Национальном архиве, то есть 1124 из примерно 3500 документов», — рассказал он.

Таким образом, всего в опубликованном на данный момент массиве сведений не хватает двух третей обещанных документов, нет ни одной из 500 с лишним записей Налогового управления США, и ничего из 2400 файлов, об обнаружении которых в начале февраля доложило ФБР.

Другой спецслужбы агент

Впрочем, из той информации, которую уже успели проанализировать, можно сделать несколько основных выводов.

Версию о Ли Харви Освальде, как о «коммунисте-одиночке» или «советском наемном убийце», можно считать полностью дезавуированной. Ни в одном из исследованных документов нет указаний на заинтересованность Москвы или Гаваны в устранении президента США. Напротив, отмечается, что и советские, и кубинские официальные лица были уверены в том, что убийство явилось результатом заговора американских спецслужб. Более того, в СССР опасались, что дальнейшие обвинения в адрес Кремля могут повлечь за собой эскалацию в отношениях и даже Третью мировую войну.

Ли Харви Освальд Фото:TASS/AP

Зато в наличии имеется достаточно информации о слежке за Освальдом, которую проводило ЦРУ на протяжении четырех лет, до самого 22 ноября 1963 года. В соответствии с наиболее распространенной в США версией, в Лэнгли (где находится штаб-квартира ЦРУ), с одной стороны, опасались, что завербованный ими Освальд является двойным агентом КГБ, с другой — попытались (и успешно) сделать его «козлом отпущения». К слову, сам Освальд именно так себя и называл.

Отдельный герой сюжета — Джек Руби, человек, застреливший Освальда через два дня после ареста последнего. О его роли в этой истории до сих пор идут ожесточенные дискуссии. Среди опубликованных данных есть сообщение о якобы имевшей место встрече Освальда и Руби за несколько недель до стрельбы в Далласе. В сам день убийства президента Руби находился на месте событий, куда также приглашал своего знакомого — «посмотреть на фейерверк». А уже на следующий день он сообщил информатору ФБР, что «должен убить Освальда» и о том, что беспокоится за свою семью.

Джек Руби Фото: TASS/Ferd Kaufman

При этом еще один опубликованный документ повествует о поступившем в ФБР анонимном звонке с требованием «защитить» Освальда — за день до того, как в него стрелял Руби.

Как ранее рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, если считать достоверным этот сюжет, то устранение Ли Харви Освальда Джеком Руби через два дня после задержания было необходимо для того, чтобы не позволить подозреваемому сдать своих подельников.

— Освальда должны были убить на задержании. Более того, стрелявших было, как минимум, двое, и Освальд их знал и мог описать. В официальном отчете указывается, что нет прямых указаний на то, что стрелял именно Освальд (пороховые следы на его теле не соответствовали следам стрельбы из винтовки. — Ред.). Таким образом, Освальд, будучи агентом ЦРУ, был в команде киллеров, но до определенного момента был уверен, что этот статус его спасет. Когда он понял, что этого не произойдет, он начал давать показания, и после этого его убрали. К концу ноября никого из исполнителей в живых не было, — напоминает эксперт.

ЦРУ, Энглтон и «израильская» версия

Вместе с тем, среди опубликованных данных есть указания не только на исполнителей, но и на возможных организаторов.

В центре этого повествования — Джеймс Энглтон, глава контрразведывательного департамента ЦРУ, которого сразу несколько источников (например, небезызвестный Сеймур Херш) называют главным координатором убийства Кеннеди. Отдельные исследователи указывают в связи с этим и на наличие в деле «израильского» следа. Публикация новых файлов вызывала в американских соцсетях еще одну дискуссию на эту тему. Дело в том, что, будучи инициатором и куратором сотрудничества между американскими и израильскими спецслужбами, Энглтон сформировал и поддерживал «особые отношения» ЦРУ и Моссада.

Джеймс Энглтон Фото: TASS/AP/Harvey Georges

Американские блогеры в соцсети X пишут о якобы участии израильской разведки в покушении на 35-го президента США, ссылаясь на документы, в предыдущей версии которых упоминания Израиля были скрыты. Они продвигают версию о том, что Кеннеди был устранен из-за требования прекратить израильскую ядерную программу и допустить американских инспекторов на ядерные объекты. Энглтон по этой логике был двойным агентом Моссада и передавал в Тель-Авив критически важные сведения, способствовавшие разработке и производству Израилем ядерного оружия.

В 1961 году Кеннеди поручил главе ЦРУ Джону Маккоуну и госсекретарю Дину Раску получить «гарантии от непредвиденной ситуации» — появления новой ядерной державы. Весной 1963-го президент потребовал провести инспекцию израильского ядерного объекта в городе Димон, но Израиль откладывал решение этого вопроса.

В итоге в июне 1963 года Кеннеди направил премьеру Израиля Давиду Бен-Гуриону письмо, похожее на ультиматум. США хотели узнать, что происходит в Димоне, в противном случае «приверженность и поддержка Израиля» Вашингтоном могли быть «серьезно поставлены под угрозу». Бен-Гурион вскоре ушел в отставку, а его преемник Леви Эшколь согласился на визиты американских специалистов, первый из которых состоялся в 1964, последний — в 1969 году. Поэтому существует вероятность, что, зачеркивая упоминание об Израиле, ЦРУ просто пыталось скрыть методы сбора данных.

Давид Бен-Гурион Фото: AP/Brain Calvert

В то же время израильский кейс был не единственным объектом противоречий между президентом и ЦРУ. Кеннеди не доверял Управлению и, как известно, намеревался «разбить его на тысячу фрагментов». Таким образом, речь может идти сразу о нескольких факторах, предопределивших судьбу Джона Кеннеди, но в точке их сочетания находится группа людей, представляющих элиту американского разведывательного сообщества , убежден Владимир Васильев.

— Все ниточки в этой версии ведут в Джеймсу Энглтону, замдиректора Аллена Даллеса в ЦРУ. Именно этот человек руководил операцией в Далласе, а до нее — курировал провальный проект по свержению Фиделя Кастро. Считается, что эти «кубинские стрелки» были исполнителями убийства. Решение было принято группой Эйзенхауэра — Даллеса (также часто сообщается о причастности к этой группе вице-президента Линдона Джонсона. — Ред.), которые были крайне недовольны как внутренней, так и внешней политикой Кеннеди, а заодно и его поведением. Кроме того, в операцию также были вовлечены представители Секретной службы, — комментирует эксперт.

Глубина государства

Деятельности ЦРУ посвящено еще несколько опубликованных документов. Например, один из них представляет собой список из 34 его «объектов» по всем миру. Второй повествует о наличии «политических и психологических» методов противостояния советской угрозе в условиях Холодной войны. Например, рассекреченные документы свидетельствуют об интересе со стороны Управления к организациям, выступавшим против продолжения войны во Вьетнаме, и их вероятным контактам с СССР.

Очередное подтверждение получил тезис об участии ЦРУ в торговле оружием. В обнародованных документах приводятся сведения о бывшем сотруднике Управления Сэмьюэле Каммингсе, являвшимся посредником в проведении сделок с участием компаний International Armament Corp. и Interamco. Отдельно отмечается, что по результатам его деятельности ЦРУ получило «значительную прибыль».

Документы, связанные с убийством президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Фотоиллюстрация Фото: REUTERS/Carlos Barria

Если по итогам изучения эти документы подтвердят, что имел место заговор ЦРУ и Пентагона, то это поддержит борьбу, которую Дональд Трамп ведет с «глубинным государством», указывает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

— Всё это может показать, что еще со времен президента Дуайта Эйзенхауэра существовало «глубинное государство», которое манипулировало СМИ и Конгрессом. Тут очень важно заметить, что в своей прощальной речи в 1960 году, когда он проиграл выборы Кеннеди, Эйзенхауэр сказал, что главная опасность для Америки — военно-промышленный комплекс. И что интересно, следующий президент после него как раз, возможно, и был убит этим военно-промышленным комплексом, — резюмирует эксперт.