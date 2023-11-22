Честный Джон: как убили президента Кеннеди

60 лет назад, 22 ноября 1963 года, в Далласе, штат Техас, был застрелен самый молодой президент в истории США — Джон Кеннеди. Ему было 46. Фронтовик (в годы Второй мировой он участвовал в боевых действиях против Японии), сын миллионера, плейбой, расчетливый управленец, смелый реформатор, первый католик, ставший хозяином Белого дома, — и первый публичный политик, позволивший себе появиться на публике без головного убора. «Известия» вспоминают, как случилось самое громкое политическое убийство ХХ столетия.

Убийство в прямом эфире

Осенью 1963 года Кеннеди готовился к новым президентским выборам, совершал поездки по штатам, встречался с губернаторами. Он снова выступал в роли кандидата на пост главы государства от демократической партии. И шансы на переизбрание у него были высокие. На выборах 1960 года Кеннеди одолел республиканца Ричарда Никсона с минимальным отрывом, но за годы президентства показал себя энергичным и решительным руководителем, что нравилось большинству американцев. Ему (вместе с советским лидером Никитой Хрущевым) удалось погасить Карибский кризис, да и экономическое положение Штатов в то время внушало больше оптимизма, чем скепсиса. Словом, той осенью он пребывал на эмоциональном подъеме, в ореоле успеха.

21 ноября Кеннеди прибыл в Техас, к тамошнему губернатору Джону Конналли, который считался одним из наиболее влиятельных сторонников действующего президента. Они посетили Сан-Антонио и Хьюстон, а после банкета выехали в Даллас. Утром 22 ноября, он, широко улыбаясь, занял место в открытом «Линкольне» вместе с супругой Жаклин и губернатором Техаса. Кортеж отправился по улицам мегаполиса, чета Кеннеди приветствовала горожан.

Джон Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди, губернатор Техаса Джон Конналли приветствуют людей в Далласе, штат Техас. 22 ноября 1963 года Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

В 12.30 автомобиль обстреляли из снайперской винтовки. Первая пуля попала президенту в шею и пробила горло, вторая — в голову. Президент упал, испачкав кровью розовый костюм супруги. Потом она долго отказывалась его снимать: «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном...» Упал без сознания на сиденье и Конналли, получивший два ранения. С раздробленным черепом Кеннеди доставили в госпиталь «Партленд», в операционную, но врачи смогли только констатировать смерть. А Конналли удалось спасти: после этого он прожил 30 лет и успел поработать министром финансов в администрации Никсона.

Миллионы людей, наблюдавшие эту сцену по телевизору, ахнули. Перед ними развернулась сцена показательной расправы, на глазах у всего мира. Кто-то явно крепко хотел напугать американскую элиту, только кто? Точного ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Кеннеди стал четвертым убитым президентом США. Открыл этот скорбный список великий Авраам Линкольн, освободивший Америку от рабства, но ставший жертвой террориста в 1865 году. В 1881 году погиб Джеймс Абрахам Гарфилд, а в 1901-м — Уильям Мак-Кинли. Но Кеннеди был первым и последним политиком такого ранга, убитым в эпоху телевидения, практически в прямом эфире. И резонанс оказался огромным и мгновенным.

Первые секунды после выстрела в президента США Джона Кеннеди. 22 ноября 1963 года Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

«Американцы, где ваш президент?»

Кеннеди оплакивала вся Америка — вероятно, кроме тех, кто готовил его устранение. Два дня — и это рекорд — главные американские телеканалы, отменив все намеченные программы, сообщали только новости, связанные с убийством президента. Гибель обаятельного политика, казавшегося открытым и честным человеком, с болью восприняли миллионы людей во всем мире, в том числе в Советском Союзе.

Из Москвы на похороны американского президента срочно вылетел Анастас Микоян — второй человек на советском политическом олимпе после Никиты Хрущева. Этот визит несколько успокоил американское общество, которое после убийства Кеннеди пребывало в панике, опасаясь начала войны... Что если гибель президента является прелюдией к нашествию «красной империи»? Да, многие в тогдашних США думали именно так. Искреннее сочувствие сыграло для многих роль своеобразной терапии. Микояну удалось погасить тревогу мнительных соотечественников погибшего президента.

В Мраморном зале Белого дома вдова убитого президента Жаклин Кеннеди принимала соболезнования. В тот день ее мало кто интересовал, но Жаклин уделила особое внимание представителям Москвы — Микояну и послу СССР в США Анатолию Добрынину.

Жаклин Кеннеди с детьми на похоронах Джона Кеннеди. 25 ноября 1963 года Фото: Getty Images/ Keystone-France/Contributor

Первая леди сообщила им, что за несколько часов до гибели муж сказал ей: «Нам необходимо любыми способами наладить отношения с Россией». Эти слова она воспринимала как завещание президента. Жаклин даже передала Микояну личное письмо, которое адресовала Хрущеву. Она написала ему о необходимости примирения двух сверхдержав. Президент действительно в своих последних выступлениях говорил, что Москва и Вашингтон должны искать компромисс для взаимопонимания. И своей гибелью он несколько сблизил противников по холодной войне. Общее сочувствие семейству Кеннеди показало, что у Вашингтона и Москвы есть общие ценности и общий враг — терроризм.

Похороны президента США транслировались даже по советскому телевидению. Гибель Кеннеди в СССР многих заставила сопереживать. В том числе — далеких от политики людей, которые почему-то симпатизировали молодому президенту Штатов. К тому же Советский Союз ненавязчиво показывал: США, несмотря на их богатство, — страна нестабильная, если уж президента не смогли уберечь, то что говорить о простых американцах, которые страдают от преступности. Опасная страна, опасная система!

Стихотворение Евгения Евтушенко «На смерть Кеннеди» вышло одновременно и в советских, и в американских газетах:

Колокола в Америке взывают,

и птицы замедляют свой полет,

а статуя Свободы, вся седая,

печально по Америке бредет.

Она бредет средь сумрака ночного,

покинув свой постылый постамент,

и спрашивает горько и сурово:

«Американцы, где ваш президент?»

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян и президент США Джон Кеннеди. 1 декабря 1962 года Фото: Getty Images/Keystone-France/Contributor

Такова была позиция советской идеологической машины: Кеннеди стали воспринимать как несостоявшийся шанс Америки. Политические комментаторы несколько преувеличивали его симпатию к Советскому Союзу — в укор новым американским политикам. Политические комментаторы представляли Кеннеди противником расизма, который стал назначать чернокожих дипломатов чрезвычайными и полномочными послами США. И редко упоминали, что JFK (под этими инициалами его знал весь мир) был самым богатым президентом США в истории, настоящим капиталистом и, по определению, «классовым врагом» советских людей.

Политический детектив

Комиссию по расследованию убийства возглавил Эрл Уоррен, главный судья Соединенных Штатов. В нее входил и Аллен Даллес, бывший директор ЦРУ, которого Кеннеди уволил за неудачное вторжение на Кубу в заливе Свиней в 1961 году. Некоторые исследователи считают именно его серым кардиналом заговора против Кеннеди. Главным подозреваемым в первый же день расследования стал Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, который совсем недавно жил в Советском Союзе, хотел отказаться от американского гражданства, побывал в советской психбольнице, не сумел поступить в МГУ и работал на минском радиозаводе. Биография — как на заказ. В 1962 году он вернулся в Штаты, где занял достаточно активную политическую позицию, выступая против американского давления на Кубу. Как установила Комиссия Уоррена, 22 ноября 1964 года Освальд из окна шестого этажа трижды выстрелил из винтовки по президентскому кортежу. В тот же день его арестовали — не без труда. Бывший морпех лихо отстреливался и дрался. На допросах Освальд отрицал свою вину, утверждая, что его арестовали только потому, что он жил в СССР. Фотографии, на которых он засветился с винтовкой, Освальд объявил монтажом.

Но уже 24 ноября главный обвиняемый погиб — при очень странных обстоятельствах и тоже в прямом эфире. Освальда вели в окружную тюрьму Далласа. Телевидение демонстрировало этот проход. Из толпы в Ли Харви выстрелил в упор некий Джек Руби, владелец ночного клуба. Свои действия он объяснял шоком, который испытал после убийства президента. Приняв решение, Руби по телефону оповестил об этом ФБР, но там предпочли не придать этому звонку значения. Интересно, что Руби скончался от рака в 1967 году в той же далласской больнице, где умер застреленный им Освальд и где был зафиксирован факт смерти президента Кеннеди...

Ли Харви Освальд в сопровождении полиции. 2 ноября 1963 года Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

Но через несколько месяцев Комиссия Уоррена пришла к окончательному выводу, что Освальд — человек психически неуравновешенный — действовал в одиночку. Найти в этом деле «советский след» не смогли. Следы заговора, в котором участвовали представители американского истеблишмента, Комиссия предпочла затушевать.

Время версий

Решение Уоррена и его коллег мало кого убедило. Расследования — в той или иной форме — продолжались. В 1979 году Комитет конгресса США по терроризму пришел к выводу, что Кеннеди был убит в результате заговора «профессионалов своего дела», использовавших Ли Харви Освальда с его подозрительной биографией в качестве громоотвода. «Мафия, ЦРУ и кубинская оппозиция объединились для убийства президента Кеннеди» — к такому мнению пришел один из американских исследователей этой загадки.

Версия, в которой фигурирует одинокий безумец Освальд, с годами становится всё менее убедительной. Криминалисты установили, что стрелков, атаковавших автомобиль президента, в тот день было как минимум двое. И Освальда действительно использовали (возможно, вслепую) как человека, который отвлечет внимание от настоящих преступников — людей могущественных и изворотливых.

Военный почетный караул охраняет гроб Джона Кеннеди Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

Среди других подозреваемых в организации убийства — тузы организованной преступности, возможно, вошедшие в сговор с ЦРУ. За четыре года до этого мафия поддержала выдвижение Кеннеди в президенты, но никакой благодарности за это не получила. Напротив, президент, зарабатывая популярность среди избирателей, закрутил гайки в борьбе с преступностью. Возникла гипотеза, что мафия приговорила к казни весь клан Кеннеди. Их судьбы действительно как будто помечены печатью трагедии. Брата и правую руку президента — Роберта — застрелили в 1968 году, накануне президентских выборов, которые могли стать для него триумфальной дорогой в Белый дом. Другой брат — Эдвард — чудом выжил в двух авиакатастрофах. Сын президента — Джон Кеннеди – младший — погиб в авиакатастрофе в 1997 году. И это не полный перечень трагедий знаменитой династии.

Тень подозрений пала и на вице-президента, ставшего преемником Кеннеди, — Линдона Джонсона. К этой версии склонялись многие разведчики — и советские, и западноевропейские. Время от времени и высокопоставленные американские отставники именно его называют одним из заказчиков преступления, вспоминают, что он с трудом скрывал внутреннее ликование после гибели Кеннеди, поспешно заняв место в Белом доме. Так, бывший офицер ЦРУ Говард Хант, посвященный во многие тайны Вашингтона, на смертном одре сделал заявление, в котором утверждал: руководили заговором вице-президент Линдон Джонсон и несколько тузов мафии.

Советский американист, профессор Валентин Зорин, лично знавший братьев Кеннеди, еще в 1960-е годы выдвинул версию заговора техасских миллиардеров, неформальный «клуб» которых возглавлял нефтяной магнат Гарольд Хант. Именно их интересы, по мнению Зорина, стояли за убийством Кеннеди. Эту точку зрения американист отстаивал и в ХХI веке.

Прзидент США Джон Кеннеди Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor

Преступление остается неразгаданным — и нет сомнений, что в этом замешаны интересы «больших людей». А разве не подозрительно, что совсем недавно президент Джо Байден отложил публикацию очередной порции секретных документов, связанных с убийством Кеннеди? В США и в десятках других стран вышли сотни книг и документальных фильмов о гибели президента, который и сегодня остается одним из самых популярных американских политиков. Но множество гипотез только заслоняют историческую правду, которая до сих пор остается где-то за кадром той полуденной стрельбы в Далласе.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»