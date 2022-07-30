Привет из шестидесятых: убийство Абэ разоблачило связи истеблишмента с культом «мунитов»

Убийство бывшего японского премьера Синдзо Абэ потянуло за собой историю о проникновении «мунитов» — членов Церкви объединения корейского происхождения — в государственный аппарат страны. Культ с полувековой историей после смерти своего лидера, самопровозглашенного мессии Сон Мён Му

на поутих и потерял влияние на фоне раздора между наследниками. А потому «антисектантское» расследование в Японии после убийства крупнейшего политика выглядит особенно удивительно. Подробнее — в материале «Известий».

Проникновение культа во власть

Японские политические элиты после убийства Синдзо Абэ поймали на связях с Церковью объединения — религиозной организацией, члены которой известны как «муниты». В числе чиновников, которых заподозрили в связях с ними, брат убитого бывшего премьера, министр обороны Японии Нобуо Киси.

Он признался, что члены Церкви объединения участвовали в его предвыборной кампании в качестве волонтеров. Это решение отдельных людей, а не всей религиозной организации, подчеркнул Киси. Причина проста — сторонниками в ходе политической борьбы не разбрасываются.

Волна разоблачений хлынула после того, как нашло подтверждение признание стрелявшего в Абэ мужчины о мести некому культу. Японский таблоид Nikkan Gendai назвал 112 действующих и бывших членов кабмина и партийных руководителей, которые в разные годы посещали мероприятия Церкви объединения и связанных с нею организаций, а также отправляли им поздравления.

Автор цитаты Многие из них — члены правящей Либерально-демократической партии Японии.

Привет из шестидесятых Министр обороны Японии Нобуо Киси Фото: Global Look Press/AFLO/Motoo Naka

Федерация за победу над коммунизмом — одна из первых структур Церкви объединения — открыто пишет, что на ее мероприятиях некогда присутствовал дед Синдзо Абэ Нобусукэ Киси (премьер-министр Японии в 1957-1960 годах. — Ред.). С 1958 года, когда «муниты» начали деятельность в Японии (а в 1959-м открыли там федерацию за победу над коммунизмом), и до 2012 года они привлекли порядка 600 тыс. последователей — такие цифры приводит сама организация, иных данных для сравнения нет.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества РАН Роман Лункин удивляется, что в контексте фигуры Синдзо Абэ и его семьи всплыла Церковь объединения . Было бы понятнее, если бы на фоне трагедии оголились связи властей с движением казненного Сёко Асахара (лидер запрещенной в РФ организации «Аум Синрикё», организовавшей теракт в токийском метро. — Ред.). В отличие от «мунитской» церкви, оно зародилось в самой Японии и имело связи с частью японской элиты, подчеркивает он.

Чего хотел убийца

Версия о связи убийства Абэ с сектами возникла уже на следующий день после трагедии, произошедшей 8 июля. Появились слухи, что застреливший политика житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами вообще-то планировал нападение на другого человека — главу некой религиозной организации , которого он считает виновным в семейных проблемах. План он поменял в последний момент и решил убить Абэ, заподозрив его в связях с религиозной группой.

Позднее стало известно, что речь идет о Церкви объединения. Незадолго до нападения Тэцуя Ямагами отправил автору блога, в котором критиковалась организация, письмо с требованиями о возврате пожертвований — денег, которые его мать перевела «мунитам». Как выяснилось, мать убийцы Абэ пожертвовала им более $720 тыс. Организация публично подтвердила, что женщина являлась их последовательницей. Однако о крупных подношениях и последовавших финансовых проблемах семьи там ничего не знали, заверил представитель Церкви объединения на пресс-конференции.

Привет из шестидесятых1 Застреливший премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами Фото: REUTERS/Kyodo

Церковь объединения, которая с конца девяностых чаще фигурирует в публичном поле как Федерация семей за объединение и мир во всем мире, была основана в 1954 году. Ее создатель — Сон Мён Мун, выходец с территории Южной Кореи, утверждал, что в 15 лет ему явился Иисус Христос и поручил завершить божественную миссию, погрузив человечество в состояние «безгрешной» чистоты.

В идеологии Муна смешались религия и ярая борьба с коммунизмом. Гремучая смесь догм уже в первые годы существования организации привлекла порядка 10 тыс. последователей. Своего пика популярности «муниты» достигли в восьмидесятых, когда они оценивали свою «паству» в 3 млн человек, из которых немалая часть — в Японии.

Автор цитаты «Муниты» наиболее известны церемониями массовых бракосочетаний, так называемыми блессингами. Мун сам подбирал партнеров последователям, зачастую соединяя людей разных рас и национальностей — во имя мира во всем мире.

Хорошо забытое старое

Мун на протяжении десятилетий мелькал рядом с высокопоставленными политиками разных стран, в том числе экс-президентом США Ричардом Никсоном. В числе последних на мероприятиях Церкви объединения был замечен еще один бывший американский лидер Дональд Трамп.

На рубеже восьмидесятых и девяностых начались первые дела против «мунитов», которых бывшие последователи обвиняли в промывке мозгов, мошенничестве и получении пожертвований обманом. По оценкам американского исследователя Дэвида Дж. Бромли, только в 1973-1986 годах порядка 400 «мунитов» ради спасения были похищены родственниками и «депрограммированы». В разные годы въезд лидеру религиозного движения ограничивали, в частности, Великобритания и Германия.

Привет из шестидесятых2 Главный офис Церкви Объединения в Сеуле, Южная Корея Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

Церковь объединения обросла не только крепкими политическими связями практически по всему миру, но и многомиллиардными бизнесами. В частности, Мун основал медиахолдинг, которому среди прочего принадлежит американская газета The Washington Times и японская The Sekai Nippo. Сейчас издание публикует колонки о «поверхностности» суждений о связи убийства Абэ с Церковью объединения.

The Washington Times в свою очередь подчеркивает, организация дистанцируется от трагедии. В 2014 году газета называла «знаменательным» судебный процесс о религиозном угнетении японца — последователя Церкви объединения , которого родственники похитили из-за его увлечения культом. Суд постановил выплатить ему порядка $47 тыс. компенсации.

Автор цитаты Один из сыновей Муна впоследствии упоминал, что в 2003 году The Washington Times писала о 36 покойных президентах США, которые признают величие Муна. Они якобы засвидетельствовали это в письме из потустороннего мира от Томаса Джефферсона.

Спрос на синтетическую религию

Церковь объединения — это в первую очередь дитя религиозного бума восьмидесятых и девяностых годов, отмечает Роман Лункин. В России они стали относительно популярны наряду с другими организациями по типу сайентологической, ныне уже запрещенной. Федерация семей за объединение и мир во всем мире в России не запрещена и действует как общественная, а не религиозная организация.

— Они стали новыми религиозными движениями, интерес к которым символизировал интерес ко всему духовному в российском обществе и не только: «муниты» распространялись по всему постсоветскому пространству, в Европе и, конечно, в Корее, где и образовались, — говорит собеседник «Известий».

Привет из шестидесятых3 Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

До смерти Муна в 2012 году движение было сконцентрировано на соединении христианства, буддизма и идее объединения всех мировых религий, что тоже было довольно популярно. Это был культ личностный, сконцентрированный на лидере.

Автор цитаты — Последователи Церкви объединения сконцентрировались на идее семьи, — рассказывает исследователь. — Они ставят во главу идею мира во всем мире, единства всех религий и культ семьи, на котором они сейчас сосредоточились.

Церковь объединения продолжает существовать, поскольку в обществе всегда есть определенный интерес к синтетическим религиозным движениям, которые соединяют в себе как единство христианства и восточной мудрости, так и ценности всеобщего мира и благоденствия — как они его понимают, то есть достаточно расплывчато , объясняет Роман Лункин.

Вместе с тем после смерти лидера, который в девяностых открыто провозгласил себя мессией , верхушка организации разделилась. Виной тому — споры между женой Муна и ее сыновьями. Так, например, Церковь объединения разделилась на два крыла из-за отношения к оружию: один из сыновей провозгласил «мунитов» приверженцами свободного владения оружием, без которого человек беззащитен перед «хищническими атаками» грешников, а супруга Муна отрицала всяческую связь организации с этой темой.

Тревожные звоночки

Японский «филиал» Церкви объединения вербовал последователей, руководствуясь двумя догмами. Во-первых, японцы должны подчиняться корейцам — представителям «божественной страны». А во-вторых, они обязаны компенсировать свою 35-летнюю колонизацию Кореи, пишет профессор социологии из Университета Хоккайдо Ёсихидо Сакурай.

Привет из шестидесятых5 Токио, Япония Фото: Global Look Press/Moritz Wolf

Мун, отлично владевший японским языком, выбрал Токио одной из первых точек для миссионерской деятельности. По данным The Korea Times, спустя много лет Япония окажется в числе государств, которые запретит ему въезд. Несмотря на это, в 2010 году автобиография Сон Мён Муна (в русскоязычном переводе — «Человек планеты, любящий мир») стала бестселлером японского сегмента Amazon.

После последних событий группа японских юристов напомнила о процессах по защите обманутых бывших членов Церкви объединения. В частности, они сослались на решение токийского суда, который предписал организации вернуть обманутому последователю порядка $34 тыс. пожертвований, который тот отдал из-за навязанного чувства беспокойства и страха.

Убийство Абэ показывает, что в Японии наблюдается определенный всплеск интереса к новым религиозным движениям, замечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества РАН Роман Лункин.

— Это вызывает раздражение части общества, в том числе людей с традиционалистским настроем, — отмечает собеседник «Известий». — Их может возмущать движение, которое разрушает самобытную культуру японского общества, подменяя существующие ценности.

Политические псевдо-козыри

Судя по российскому опыту существования Церкви объединения, руководители этой организации стремятся встречаться с политиками, деятелями культуры, обозначать себя в высшем свете. Эксперт предполагает, что «движение каким-то образом добилось встречи с Синдзо Абэ как представителем истеблишмента и потом этой встречей козыряло, выставляя на показ свои связи в элите».

В 1978 году Конгресс США поручил расследовать деятельность Муна. В докладе говорилось, что он пытался осуществить рейдерский захват банка, торговал оружием и имел связали с корейским разведывательным управлением. Кроме того, там подчеркивалось, что основатель Церкви объединения «использовал имена и фотографии выдающихся американцев, японцев, корейцев и других личностей, чтобы создать себе и своему движению сильный образ и придать ему респектабельности».

Привет из шестидесятых4 Лидер религиозного движения «Церковь объединения» Сон Мён Мун Фото: ТАСС/Бабушкин А.

В сентябре 2021 года бывший японский премьер отправил онлайн-поздравление на партнерское мероприятие Федерации за всеобщий мир, вероятно, как пишут СМИ, на платной основе. Президент японского отделения организации Томихиро Танака отрицает связь с Абэ: в своем обращении политик попросту высказал поддержку движению за мир в глобальном смысле.