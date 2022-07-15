Мать убийцы Абэ пожертвовала Церкви объединения более $720 тыс.

Мать 41-летнего Тэцуя Ямагами, который смертельно ранил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пожертвовала религиозной организации Церковь объединения Мун Сон Мёна более 100 млн йен [$720 тыс.] с момента вступления в организацию в 1991 году. Об этом сообщило агентство Kyodo 15 июля.

Женщина после смерти мужа, вступила в движение «Церковь объединения» и внесла 60 млн йен [более $430 тыс.] пожертвований из средств, которые были получены семьей Ямагами в качестве страховых выплат. Они были положены им после смерти отца семейства, который в 1984 году покончил жизнь самоубийством. Доходы от продажи семейной земли и дома мать также пожертвовала церкви. Мать Тацуя продолжала жертвовать меньшие суммы даже после того, как в 2002 году обанкротилась.

Как сообщает The Mainichi, сам Тэцуя пытался покончить жизнь самоубийством в 2005 году, чтобы его брат и сестра получили страховые выплаты.

По информации издания, церковь уверяла, будто вернула женщине 50 млн иен, добавив, что никаких записей о пожертвованиях госпожи Ямагами нет. Дядя подозреваемого рассказывал, что из-за нехватки денег Тацуя пришлось отказаться от поступления в колледж.

На допросе Тацуя свой поступок объяснил тем, что заподозрил Синдзо Абэ в связях с религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

Нападение на 67-летнего Абэ произошло 8 июля во время его выступления с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера из самодельного огнестрельного оружия.

Абэ доставили в больницу на вертолете спасательных служб. Там ему сделали переливание крови, медики в течение нескольких часов боролись за его жизнь, но спасти экс-премьера Японии не удалось. Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.