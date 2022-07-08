Стала известна личность стрелявшего в экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Сотрудники полиции города Нара в пятницу, 8 июля, задержали мужчину, выстрелившего в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По информации телеканала Nihon TV, нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Во время ареста он не оказывал сопротивления и сейчас находится на допросе.

Ранее в этот день Ямагами дважды выстрелил из самодельного дробовика, попав в спину Абэ. Информации о мотивах преступника пока нет.

Синдзо Абэ был экстренно госпитализирован. Как заявляют сотрудники экстренных служб, пострадавший «не подает признаков жизни». По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

После нападения на бывшего премьер-министра в правительстве Японии организован кризисный штаб. Действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.