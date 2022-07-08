Реклама
Прямой эфир
Мир
Хакеры RaHDit выложили данные еще 2,5 тыс. сотрудников разведки Украины
Мир
Кисида назвал состояние экс-премьера Японии Абэ тяжелым
Мир
Лавров анонсировал встречи с главами МИД ряда стран на полях G20
Спорт
В НХЛ рекомендовали клубам не вмешиваться в политику России
Мир
На трубопроводе в Техасе произошел взрыв
Происшествия
Нефтепродукты попали в озеро в Якутии из-за опрокидывания бензовоза
Мир
Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ
Мир
Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна
Мир
Посол России в Японии осудил покушение на экс-премьера Абэ
Мир
Китайская армия провела военные учения возле Тайваня
Мир
Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

Стала известна личность стрелявшего в экс-премьера Японии Синдзо Абэ

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции города Нара в пятницу, 8 июля, задержали мужчину, выстрелившего в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По информации телеканала Nihon TV, нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Во время ареста он не оказывал сопротивления и сейчас находится на допросе.

Ранее в этот день Ямагами дважды выстрелил из самодельного дробовика, попав в спину Абэ. Информации о мотивах преступника пока нет.

Синдзо Абэ был экстренно госпитализирован. Как заявляют сотрудники экстренных служб, пострадавший «не подает признаков жизни». По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

После нападения на бывшего премьер-министра в правительстве Японии организован кризисный штаб. Действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022