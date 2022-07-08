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У экс-премьера Абэ остановились сердце и легкие после нападения

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Фото: РИА Новости
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У бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановились сердце и легкие после нападения неизвестного. Об этом 8 июля сообщил бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ.

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«Бывший премьер-министр Абэ был застрелен из дробовика во время выступления в префектуре Нара и находился в состоянии остановки сердца и легких. Терроризм — враг демократии», — написал Масудзоэ в Twitter.

Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач, сообщает ТАСС.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля в Наре во время уличного выступления. По данным СМИ, было совершено два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением.

Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика. Нападавший арестован и сейчас находится на допросе. По всей видимости, он действовал в одиночку, отмечает NHK.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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