Экс-премьер Японии Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в пятницу, 8 июля, было совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара.

По словам репортера Kyodo, были слышны звуки, похожие на два выстрела. После этого Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Информацию подтвердили в экстренных службах.

Как заявили сотрудники полиции, преступник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Спасательные службы сообщают, что экс-премьер «не подает признаков жизни». Возможно, у него остановилось сердце и отказали легкие.

Нападавший арестован и сейчас находится на допросе. По всей видимости, он действовал в одиночку — отмечает NHK.

В настоящее время в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. Бывший премьер-министр Абэ в ходе своего выступления поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку. Он бессменно возглавлял правительство с конца 2012 года. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

Впервые Абэ был выбран на должность премьер-министра в 2006 году, однако уже в 2007-м покинул пост из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

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