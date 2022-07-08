В Японии создали кризисный центр после покушения на экс-премьера Абэ

В правительстве Японии организован кризисный штаб после нападения на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в пятницу, 8 июля.

Отмечается, что действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио. До этого он находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, где принимал участие в избирательной кампании в преддверии выборов в верхнюю палату парламента 10 июля.

О покушении на экс-премьера Абы стало известно ранее в этот день. Неизвестный произвел минимум два выстрела из дробовика и попал в спину политика, когда тот выступал в городе Нара.

После нападения пострадавший был экстренно госпитализирован. Как заявляют сотрудники экстренных служб, Синдзо Абэ «не подает признаков жизни». По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

Нападавший задержан, им оказался 40-летний гражданин, сейчас он находится на допросе. По всей видимости, он действовал в одиночку. Мужчина не сопротивлялся задержанию.