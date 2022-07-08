Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Главное

В пятницу, 8 июля, на 68-м году жизни скончался бывший премьер Японии Синдзо Абэ. На политика было совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара. Неизвестный два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Главное об инциденте — в материале «Известий».

Узнав о произошедшем, действующий глава правительства Фумио Кисида в срочном порядке прибыл в Токио. До этого он находился на северо-востоке страны в префектуре Ямагата, где принимал участие в избирательной кампании в преддверии выборов в верхнюю палату парламента 10 июля.

Позднее уже официально заявили о смерти Абэ. По данным телеканала NHK, политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Убийца был недоволен политикой Абэ

Убившего политика мужчину задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.

По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Позднее полиция обнаружила в доме задержанного предмет, похожий на взрывчатку. По данным NHK, правоохранительные органы призывают местных жителей пока не приближаться к дому. Правоохранительные органы намерены вынести этот предмет в безопасное для окружающих людей место и обезвредить ее в случае, если подтвердится, что предмет взрывоопасный.

Реакция Москвы

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.

«Уважаемая госпожа Ёко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ... Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Он рассказал, что поддерживал с Синдзо регулярные контакты, «в которых проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества».

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — написал президент.

В Кремле осудили нападение на бывшего премьера.

«Россия самым решительным образом осуждает покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Абэ был действительно патриотом Японии и отстаивал интересы своей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала покушение на Абэ чудовищным преступлением и актом терроризма. Она указал, что произошедшему не может быть оправдания и нападавший должен понести за это ответственность.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил Японии соболезнования в связи с покушением на Абэ. Он рассказал, что узнал об этом в ходе заседания глав МИД стран G20 в Индонезии.

Продолжится ли избирательная кампания в Японии после смерти Абэ?

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

В 2007 году он ушел в отставку из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.