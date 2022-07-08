СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице на 68-м году жизни после двух выстрелов в спину. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили местные СМИ.

По данным телеканала NHK, политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. .

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По информации сотрудников полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением.

Позднее сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Также в этот день сообщалось, что посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.