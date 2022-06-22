Не стало Владимира Верникова



Владимир Леонидович Верников

(23 октября 1936 – 18 июня 2022)

18 июня ушел из жизни Владимир Леонидович Верников, ученый и журналист, почти 40 лет работавший в «Известиях».

Владимир Леонидович родился в селе Ново-Златополье Гуляйпольского района Запорожской области. Окончив в 1959 году Ленинградский государственный университет, поступил на работу в архангельскую газету «Правда Севера». С 1965 года — в «Известиях».

Когда в 1973 году нужно было послать корреспондента на Кубу, выбор пал на Верникова, великолепно владевшего испанским. Куба навсегда осталась в его сердце. Владимир Леонидович был лично знаком с Фиделем Кастро. Но он постоянно общался и с простыми людьми, рассказывал в своих материалах, как страна выживает в условиях американской блокады.

В обязанности собкора на Кубе входило и освещение событий в Латинской Америке. И хотя советских репортеров отнюдь не во всех странах принимали с распростертыми объятиями, Верникову удавалось радовать читателей злободневными репортажами с далекого континента.

Затем было возвращение в Москву, работа в редакции. И новая командировка — в Испанию и Португалию. Газете нужны были и аналитические статьи о политической ситуации в регионе, и репортажи о культурной жизни. У Владимира Леонидовича была масса знакомых в художественной среде. Но больше всего нам в редакции запомнился его рассказ о встрече с Сальвадором Дали.

В 2005 году Владимир Леонидович пришел в Институт Европы РАН и возглавил созданный им Центр иберийских исследований. В 2007 году авторский коллектив под его руководством выпустил монографию «Испания: анфас и профиль» (в серии «Старый свет — новые времена»). В 2010 году вышел коллективный труд «Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего бизнеса», в 2012 году — «Испания после парламентских выборов. Прогнозный анализ», в 2014 году — «Португалия: 40 лет после революции. Что дальше?» и «Португалия: путь от революции...», в 2017 году — «Испания в меняющемся мире. К 40-летию дипломатических отношений между Россией и Испанией». Во всех этих исследованиях Владимир Леонидович был ответственным редактором и автором.

Владимир Верников предъявлял высокие профессиональные требования к другим и к себе. Бернард Шоу как-то сказал: «Этот великий человек был всего лишь журналистом. Но каким журналистом он был». Это в полной мере относится к Владимиру Верникову. Искренний, принципиальный, ироничный, острый. Лучший российский испанист.

Прощай, дорогой друг и товарищ!

Известинцы и коллеги по Институту Европы РАН.