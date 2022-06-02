От первого МИЦа: как крупнейший в РФ частный информационный проект за пять лет изменил медиарынок

Эта революция случилась ровно пять лет назад. 2 июня 2017-го было объявлено, что только что отметившая столетие газета «Известия» полностью меняет свою технологическую концепцию. С этого момента она перестала быть просто изданием в сочетании с сайтом и страничками в соцсетях. Сегодня мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» — это грандиозный единый организм, в котором классические печатные СМИ, онлайн-портал и телеканалы, взаимодействуя друг с другом, вот уже пять лет обеспечивают максимальный охват аудитории. О том, как появление МИЦ «Известия» изменило расстановку сил на медиарынке России, — в нашем материале.

«Это точно полетит»

Презентация уникального для России проекта прошла 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. В этот день генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину основные функции нового мультимедийного портала.

— Вам 100 лет, но вы хорошо выглядите, — пошутил глава государства.

Но, услышав рассказ о возможностях МИЦа, уже серьёзно заявил:

— Очень комплексно и технологично, это точно полетит!

Сегодня МИЦ — это интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия», газеты «Известия» и «Деловой Петербург», новостные службы каналов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также телеканал «78». У МИЦа огромная корреспондентская сеть в 85 регионах России, а также более 50 стрингеров по всему миру — от Северной и Южной Америк до Европы, Азии и Африки. Цифровые ресурсы МИЦ «Известия» ежемесячно собирают около 300 млн просмотров, их постоянная общая аудитория — более 60 млн человек. Состав МИЦа регулярно пополняется новыми СМИ, которые в дальнейшем начинают функционировать в строгой координации с другими структурами холдинга.

— Это, можно сказать, новая жизнь старого и знакомого всему миру бренда. Не просто первый частный медиахолдинг, это несомненный успех работы в самых разных средах — в Сети, на бумаге и телевидении, — считает зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв. — Это обеспечивает 100-процентное попадание в аудиторию в каждом случае, а высочайшее качество подачи, точность в деталях и безупречная репутация «Известий» гарантируют оригинальный, узнаваемый и проверенный контент. Считаю МИЦ «Известия» одним из безусловных флагманов российского информационного поля, и это соответствует амбициозным притязаниям его креативной команды. Пять лет — это только начало, но старт получился очень ярким! Так держать!

Меняя медиаландшафт

— МИЦ «Известия» меняют медиаландшафт в целом, — считает член Общественной палаты, медиаисследователь Юлия Загитова. — В непростой для всех СМИ период, когда идет информационная война, когда многие СМИ теряются и закрываются, вы объединяете свои ресурсы.

Медиахолдинги, которые объединяют самые разные ресурсы, сегодня становятся мировым трендом, отмечает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

— В России, пожалуй, первыми такое сделали как раз РЕН ТВ и «Известия». Они думали о будущем. По такому пути будут идти и другие СМИ, — подчеркивает он. — Когда я выступаю перед студентами факультетов журналистики и говорю о том, как будет развиваться телевизионная журналистика страны, то привожу в пример холдинг НМГ, где соединились телеканалы, интернет и печатные издания.

Перечислять достижения МИЦа за первую пятилетку действительно можно долго. Остановимся на некоторых.

Начав с нуля в 2017-м, телеканал «Известия» к апрелю 2022 года стал самым популярным частным новостным каналом. Сегодня среди всех российских новостных каналов он уступает только ресурсам государственной ВГТРК. По данным Mediascope, в крупных городах в апреле канал показал рекордную за всю свою пятилетнюю историю долю аудитории, а его среднесуточное время просмотра достигло 29 минут.

С декабря 2021 года до конца апреля 2022-го доля телеканала «Известия» только в крупных городах страны выросла в 2,5 раза. Ранее в течение 2021 года канал стал лидером по приросту аудитории в сегменте тематического новостного вещания, увеличив долю на 50%. И нет никаких предпосылок к тому, что в 2022 году набранные темпы роста изменятся в меньшую сторону.

— Холдинг «Известия» сегодня, очевидно, один из ведущих в нашей стране, — уверен председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. — Благодаря работе журналистов телеканалов, печатных изданий и цифровых площадок мы оперативно узнаем обо всех событиях. За пятилетие работы все издания МИЦ «Известия» доказали, что они могут ответственно и качественно выполнять свою работу. Всегда рад сотрудничать! Успехов!

Оставаться заметным

Охваты постов в соцсетях МИЦ «Известия» за пять лет — более 17 млрд. Соцсети в современных условиях — один из самых быстрорастущих сегментов деятельности МИЦа. Каждый резонансный материал получает максимальное распространение.

Так, первое интервью российского летчика Константина Ярошенко после освобождения из американской тюрьмы, прошедшее в студии «Известий», вышло не только на сайте и в газете. Тема активно поддерживалась всеми ТВ-активами МИЦа и многочисленными публикациями в социальных сетях, что на порядок увеличило просмотры.

Сегодня у МИЦа более 1,8 млн подписчиков во «ВКонтакте», более 1,5 млн в «ОК», около 140 тыс. в Telegram, более 800 тыс. в Twitter, почти 380 тыс. в TikTok. Совокупное число подписчиков аккаунтов центра в соцсетях сейчас превышает 6 млн.

— Вы заметны в социальных сетях, что тоже сейчас очень важно. Это выгодно отличает ваш холдинг, и мы этим восхищаемся, — отмечает Юлия Загитова.

Цифровые ресурсы МИЦ «Известия» собирают сотни миллионов просмотров. На данный момент аудитория — более 70 млн человек с охватом более 300 млн просмотров в месяц. Для сравнения, в 2017 году в среднем за месяц сайт «Известий» собирал порядка 26,5 млн пользователей — общий рост за эти пять лет составил 165% (в 2,6 раза). Еще более впечатляет рост просмотров. В 2017-м их было около 98 млн в месяц, к 2022 году это количество выросло в 3,2 раза, или на 224%. Востребовано и видео на сайте: на сегодняшний день просмотры достигли показателя в 270 млн.

— Сотрудничество с «Известиями» всегда было дружелюбным и профессиональным, — говорит депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. — Хотя в Германии многие предпочли бы воспрепятствовать ему. Например, те, кто хочет запретить нам разговаривать друг с другом и вместо этого присылает оружие. В будущем я всегда буду общаться с «Известиями» и сделаю все возможное, чтобы отношения между нашими странами не нарушались. Поздравляю с юбилеем!

Частный случай

Новостная служба РЕН ТВ отличается тем, что потребители ее ТВ-контента — самые молодые среди зрителей федеральных телеканалов. Ежедневно только в нашей стране РЕН ТВ смотрят 12 млн человек. РЕН ТВ уже четыре года является самым популярным мужским каналом: в 2021-м он вновь стал лидером по мужской аудитории 25–59 с долей 8,3%.

— То, что канал за эти десятилетия несколько раз преображался и, несмотря на все повороты, сохранился, — свидетельство того, что частное телевидение в России возможно и оно развивается, — считает Владимир Соловьёв.

Входит в состав МИЦа и новостная служба «Пятого канала». Вот уже несколько лет подряд этот канал является лидером среди федеральных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в целевой аудитории «Все 25–59». Последние пять лет канал занимает 4-е место по доле аудитории среди национальных телеканалов, демонстрируя рост в важнейших аудиториях: «Все 18+» и «Все 4+». По итогам 2021-го доля в этих аудиториях достигла 6,1% среди зрителей старше четырех лет и 6,4% в аудитории 18+. «Пятый» входит в топ-10 ТВ-каналов по цитируемости в СМИ.

Канал «78», также входящий в состав МИЦ «Известия», по итогам 2021 года — в рейтинге самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где занял 4-е место.

В первых строчках

Неизменно входит в топ самых популярных печатных СМИ и газета «Известия». По данным «Медиалогии», «Известия» остаются одним из самых популярных печатных изданий России, в течение пяти лет удерживая первую строчку в рейтинге самых цитируемых газет страны. Сегодня газета продолжает 105-летнюю традицию «Известий», представляя читателям эксклюзивные новости и самые разные точки зрения на события в стране и мире. Основные жанры — специальные репортажи, аналитические обзоры, колонки, интервью. Стабильный тираж газеты — свыше 80 тыс. экземпляров каждый день.

В декабре 2020 года МИЦ «Известия» приобрел одно из ведущих изданий в Северо-Западном федеральном округе — «Деловой Петербург» и активно развивает этот ресурс. За это время число уникальных посетителей этого ресурса выросло с 1,5 млн в месяц в 2021-м до 2,5 млн в 2022 году, увеличившись в 1,6 раза: рост составил 61%.

Основной задачей МИЦа было и остается создание максимально полной и объективной новостной повестки для самой широкой аудитории. На это направлены усилия сотен журналистов во всех подразделениях МИЦа.

— Поздравляю МИЦ «Известия» с пятилетием. Это маленькая дата, но надеюсь побывать у вас на 50-летии, — говорит глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. — Высокий профессионализм, слаженность работы, оперативность и объективность — именно это позволяет холдингу занимать первые места по цитируемости и конкурировать с федеральными телеканалами. Именно поэтому у «Известий» такая большая узнаваемость, а у читателей и зрителей — высокий уровень доверия.