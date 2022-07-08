Посол России в Японии осудил покушение на экс-премьера Абэ

Посол России в Токио Михаил Галузин молится о здоровье экс-премьера Японии Синдзо Абэ и осуждает покушение на него. Об этом в пятницу, 8 июля, заявили в Telegram-канале посольства.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — сказано в тексте сообщения.

Кроме того, американский посол в Японии Эмануэль Рам также сообщил, что правительство США и американский народ молится за здоровье Абэ. Он отметил, что США опечалены и шокированы нападением.

По словам американского посла, экс-премьер является одним из выдающихся лидеров Японии и непоколебимым союзником США.

Ранее в этот день сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По данным СМИ, было совершено два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Также позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.