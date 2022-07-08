Удар в спину: подробности убийства Синдзо Абэ

Япония в шоке: во время предвыборного митинга после покушения умер бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. Политик скончался в больнице спустя несколько часов после нападения. В Японии о политических покушениях не слышали с середины прошлого века. Подробности — в материале «Известий».

Хроника убийства

Примерно в 11:30 по местному времени бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал с предвыборной речью в городе Нара на митинге сторонников Либерально-демократической партии Японии, проходившем рядом с крупной железнодорожной станцией Ямато-Сайдайдзи. Он приехал в Нару, чтобы поддержать своего однопартийца и действующего члена парламента Кеи Сато, который будет баллотироваться на предстоящих выборах. Буквально через пару минут после начала речи раздались два выстрела. По свидетельствам очевидцев, после первого из них Абэ остался стоять, но еще раньше, чем присутствующие поняли, что произошло, раздался второй выстрел, и бывший премьер-министр упал. Видео покушения очень скоро появилось в Сети и в эфире японского телеканала NHK. На нем было видно, что политик находился без сознания.

По свидетельствам очевидцев, люди, по большей части, сразу не поняли, что произошло. Район станции Ямато-Сайдайдзи — шумное и оживленное место, именно поэтому здесь традиционно проводятся предвыборные митинги. По словам свидетеля, стоявшего у самой сцены, звуки выстрела многие приняли за фейерверк. Одна из свидетельниц призналась, что только после второго выстрела поняла, что происходит что-то страшное, и упала на землю.

Абэ Полицейские осматривают место, где во время предвыборной кампании в городе Нара был застрелен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года Фото: Global Look Press/AFLO/Takahiro Sanda

Помощь Абэ была оказана практически мгновенно: уже в 11:31 спасатели приняли вызов, в 11:32 он был передан скорой, а в 11:36 парамедики уже занимались пострадавшим и запрашивали санитарный вертолет. После покушения политик был доставлен вертолетом в госпиталь медицинского университета Нары в Касихаре. Как заявили позднее парамедики, у бывшего премьер-министра было зафиксировано два огнестрельных ранения: одно — в области шеи справа, другое — в области груди слева. Также, по словам сопровождавшей Абэ медицинской бригады, у Абэ по дороге было зафиксировано «прекращение деятельности сердца и легких», что означает клиническую смерть.

Нобуо Киси, младший брат Синдзо Абэ, член Либерально-демократической партии и действующий министр обороны страны, одним из первых высказался по поводу покушения. Он выразил уверенность в том, что Синдзо Абэ «несомненно, поправится», и особо подчеркнул, что «насилие не должно становиться причиной подавления свободы слова во время выборов».

Кто стоит за покушением

Как выяснила полиция, мужчина стоял недалеко от Абэ и стрелял в него со спины. Сделав два выстрела, он не попытался убежать и сдался. У него отобрали оружие — по сообщениям полицейских, он стрелял из подобия самодельного обреза.

Нападавшим оказался 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами, в прошлом — служащий Морских сил самообороны Японии, где Ямагами прослужил около трех лет и уволился в 2005 году. Ямагами попал на видео, снятое на месте покушения: мужчина в серой футболке и брюках защитного цвета спокойно стоял среди других участников митинга, ожидая начала выступления Абэ. Лишь после того как Абэ начал говорить, он достал оружие и сделал два выстрела. После выстрелов он не пытался скрыться и спокойно дал себя задержать присутствовавшим — возможно, сообщают очевидцы, это была охрана Абэ. Он тут же был передан в руки полиции.

абэ2 Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, задержан полицейскими в Наре, 8 июля 2022 года Фото: REUTERS/Kyodo

В беседе со следователем, как сообщается, обвиняемый сразу признал вину, заявив, что «был недоволен политической деятельностью Абэ и поэтому хотел его убить». Также он, по свидетельствам японских журналистов, заявил, что его действия не были продиктованы личной неприязнью или политическим противостоянием.

Особое внимание полиция уделила оружию, отобранному у покушавшегося. Свидетели в один голос отмечали, что это был не пистолет, а нечто гораздо более массивное. По описанию, он напоминал коробку с коротким дулом, а кроме того, многие присутствовавшие заметили, что из дула после выстрелов шел сильный дым. По описаниям японских полицейских, это однозначно самодельное оружие.

О том, чем Ямагами занимался после увольнения с флота и где он работал до момента покушения, пока не сообщается. На вопросы о покушавшемся Нобуо Киси ответил, что участие в работе следствия не дает ему возможности делиться информацией. «Однако, кем бы он ни был и каковы бы ни были его заслуги, сделанное им непростительно», — заявил Киси.

Почему покушение стало шоком

Покушение на Синдзо Абэ шокировало не только японцев. «Убийство политика — очень необычная вещь для Японии», — рассказал «Известиям» профессор Университета Токио Казуто Сузуки. С ним согласен бывший посол Австралии в Японии Ричард Корт: «В Японии чрезвычайно редко происходит что-либо подобное», — заявил он.

Отсутствие подобных прецедентов неудивительно, учитывая, что оружейное законодательство Японии — одно из самых строгих в мире. Пистолеты и короткоствольное оружие разрешены здесь только для спортсменов, а охотничье оружие можно получить лишь по разрешению полиции, после прохождения специальных курсов и внимательного изучения кандидата на владение стволом, включая его родственников, его послужного списка и особенностей здоровья. Незаконный ввоз оружия на территорию Японии карается пятью годами тюрьмы.

абэ3 Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ несут на носилках в больницу в Касихаре, 8 июля 2022 года Фото: REUTERS/Kyodo

Но и не считая оружейных строгостей, политические убийства в Японии непопулярны и не стыкуются с местной политической культурой. «В истории Японии политических убийств было довольно много, но в довоенный период. Например, в 1960 году зарезали главу соцпартии Инэдзиро Асануму. Но сейчас в Японии убийство как метод политической борьбы не практикуется. Тем более это всё легко отслеживается и любая попытка будет жестко пресекаться. Поэтому думаю, что нынешнее нападение было выходкой психически неуравновешенного человека», — рассказал «Известиям» завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов.

Действительно, в последние годы, если политик и становился целью покушения, то оно, как правило, было связано с якудзой. Так, последнее убийство политика в Японии произошло в апреле 2007 года, когда недовольный босс якудза застрелил мэра Нагасаки Икчо Ито в упор. 61-летний Ито умер на следующее утро. Кстати, жертвой мафии мог стать и сам Абэ. Летом 2000 года пресса массово писала о том, как банда якудза Кудо-Кай забросала окна дома и офиса экс-премьера бутылками с зажигательной смесью. Впрочем, с тех пор, как Абэ вошел в большую политику, конфликтов с якудза у него не было: японские мафиози предпочитают нейтралитет с крупными политическими фигурами.

Большой политик

Синдзо Абэ занимал кресло премьер-министра дважды — в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Рожденный в 1954 году, он стал самым молодым премьером Японии со времен Второй мировой. По мнению экспертов, важной заслугой Абэ во внутренней политике стала ее стабилизация: до его появления частая сменяемость руководителей японского кабинета породила немало шуток про «карусель» премьеров, лишь с его приходом ситуация стабилизировалась — не в последнюю очередь, благодаря способности премьера находить баланс интересов с разными политическими силами . Так, он неоднократно встречался с Владимиром Путиным: на память об этих встречах у российского президента остались самурайский шлем, меч и старинная гравюра с изображением корабля «Джигит» в бухте Ниигаты.

абэ4 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в пресс-конференции, посвященной досрочным выборам, 25 сентября 2017 года Фото: REUTERS/Toru Hanai

Абэ ушел с поста премьер-министра страны два года назад из-за ухудшения здоровья, оставшись в современной истории как человек, дольше всех занимавший премьерский пост в Стране восходящего солнца. Представители японского политического истеблишмента в один голос отмечают, что, невзирая на отставку, он оставался влиятельной и чрезвычайно уважаемой фигурой на японском политическом небосклоне.

— Абэ был великим государственным деятелем, и нам будет его не хватать, — сказал «Известиям» профессор университета Токио Казуто Сузуки. — Его будут помнить как самого продолжительного премьер-министра, который тщетно пытался изменить Конституцию. Тем не менее он был довольно эффективен в международных делах, особенно если вспомнить его дружбу с Дональдом Трампом. Его также помнят как человека, который предложил идею создания Индо-Тихоокеанского региона и создания коалиции стран-единомышленников в формате «четверки» QUAD.

Эксперты сходятся во мнениях, что после убийства Абэ симпатии избирателей к Либерально-демократической партии, которую он возглавлял много лет, только возрастут.

— Абэ всегда пользовался очень большой популярностью, у него были высокие рейтинги , — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов. — Если его и критиковали, то за некоторые аспекты экономической политики и сближение с Россией, которое оказалось неудачным, но сейчас это давно никому неинтересно. Он давно уже не премьер-министр, хотя оставался очень влиятельным политическим деятелем, в партии к нему прислушивались. Партия либерал-демократов с 2010 года побеждает на выборах, и покушение на Абэ может лишь еще больше способствовать симпатиям избирателей к ЛДП на выборах».

С ним согласен и Дмитрий Стрельцов. «Случившееся с Абэ вызовет эффект сочувствия к Либерально-демократической партии, членом которой он является. Возможно, партия получит какие-то дополнительные голоса от тех, кто собирался прогулять выборы, но теперь придет на голосование. Хотя, по прогнозам, ЛДП и так должна заручиться большинством голосов», — считает эксперт.