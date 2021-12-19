До конца на посту: пять лет назад был убит посол России в Турции Андрей Карлов

Пять лет назад в Анкаре было совершено покушение на посла России в Турции Андрея Карлова. Убийца дипломата не оказался на скамье подсудимых так как был ликвидирован турецким спецназом. Другие обвиняемые по делу получили разные тюремные сроки, некоторые из них — дважды пожизненное заключение. Подробности — в материале «Известий».

Накануне убийства

Отношения с Турцией осложнились после начала российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 года. Анкара поддерживала отряды оппозиции, Москва — законного президента Башара Асада. Российские военные неоднократно наносили авиаудары по формированиям, которые поддерживает Турция. В ноябре 2015 года самолет ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Напряженность между странами дошла почти до предела.

К лету 2016 года усилиями дипломатов с обеих сторон удалось достичь определенной разрядки в отношениях. Но к декабрю ситуация вновь осложнилась: силы президента Башара Асада при поддержке России заканчивали успешную операцию по взятию Алеппо. За несколько дней до убийства Андрея Карлова перед зданиями российской дипмиссии в Анкаре и Стамбуле проходили протесты.

«Уже тогда он был не совсем адекватен»

19 декабря 2016 года посол Карлов вместе с супругой Мариной приехали в Центр современного искусства в Анкаре на открытие выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Едва дипломат взял слово, стоящий за его спиной мужчина в черном костюме, которого многие по ошибке приняли за охранника, открыл огонь. Карлов упал. Экстремист продолжал палить вверх, выкрикивая: «Помните Алеппо? Помните Сирию? Мы не оставим вас в покое! Только смерть остановит меня! Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь!»

Некоторые гости выбежали из зала. «Прошло, наверное, минут пять. Я подняла голову, ищу мужа. Увидела его в восьми метрах от меня. Он лежал, раскинув ноги и руки. На груди торчал кончик галстука. Я подумала: если галстук хоть немного поднимается, то он жив. Но он не шевелился. Было чувство нереальности происходящего», — вспоминает Марина Карлова.

До конца на посту Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре за несколько секунд до гибели Фото: РИА Новости/Anadolu Agency

Дипломата доставили в больницу. Нападавшего застрелил турецкий спецназ. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, два года проработавший в департаменте специальных сил полиции Анкары. Он спокойно прошел на выставку, показав пропуск.

« Убийца Андрея — впечатлительный зомбированный ребенок. При поступлении в полицию Анкары он проходил тест. Мне его показали. Возникло ощущение, что уже тогда он был не совсем адекватен: очень одинокий человек. В предсмертной записке он написал, что Россия и США — это зло, и он хочет умереть за Аллаха», — рассказала «Известиям» вдова посла.

Во всем виноват Гюлен

Повышенную ответственность за обеспечение безопасности иностранного посла несет именно страна пребывания. Турецкие власти сразу же осудили произошедшее и по традиции списали всё на происки Фетхуллаха Гюлена — оппозиционного исламского проповедника, живущего в Пенсильвании. Весной 2021 года суд в Анкаре приговорил к различным тюремным срокам около 20 обвиняемых в причастности к убийству российского посла, еще около десяти человек находятся за пределами Турции. Среди обвиняемых оказались и политические оппоненты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шестерых оправдали, пять человек получили пожизненное , среди них сослуживец Алтынташа — Салих Йылмаз программист Шахин Сегют. Следствие считает, что именно он был наставником и куратором Алтынташа, его супруга Айшэ получила девять лет тюрьмы, к пятнадцатилетнему сроку приговорили Вехби Кюршада Акалина, бывшего офицера турецкой разведки. Считается, что он рассказал гюленистам об Алтынташе, чтобы те могли завербовать его. Девять лет тюрьмы получил сотрудник полиции, сосед по квартире Серджан Башар. Фотограф Мустафа Тимур Озкан, работы которого были представлены на выставке, получил три года и девять месяцев тюрьмы. Журналиста Хайреддина Айдынбаша приговорили к 10 годам тюрьмы.

Фото: TASS/Depo Photos Убийца посла Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ

Суд пришел к выводу, что за организацией преступления стоит Гюлен и его сторонники из организации FETO. Сам исламский проповедник свою причастность отрицает. Осужденные также не признали вину.

На суде знакомые Алтынташа рассказали, что с представителями FETO он порвал еще в 2013 году. Вместо них он якобы общался с имамами, придерживающимися фундаменталистской трактовки ислама, ругал родителей за то, что они недостаточно религиозны. К тому же он активно интересовался операцией в Сирии, критиковал действия российских военных, перечислял средства некоторым организациям, поддерживающим экстремистские группировки в САР, интересовался, как попасть в эту страну.

Впрочем, следователи обратили на это меньше внимание. Они пришли к выводу, что за убийством посла стоят сторонники Гюлена. Эту же версию озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после гибели Андрея Карлова.

В российском МИДе отметили, что удовлетворены вердиктом суда. «Турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В Турции живут люди, искренне мне сочувствующие»

« Вначале я сказала, что больше никогда не вернусь в Турцию, в этой стране я потеряла самое дорогое, что было в моей жизни, но это были эмоции. Там люди, искренне сочувствующие мне, сожалеющие о случившемся. Я посещаю все памятные мероприятия в память о муже. Ездила в город Демре, где есть улица Андрея Карлова. Была в Анталье на мероприятии, посвященном Андрею Карлову, на открытии его музея в городе Силифке турецкой провинции Мерсин », — говорит вдова посла.

Андрей Карлов — карьерный дипломат, окончил МГИМО, прекрасно владел корейским.

«Шестнадцать лет жизни мы провели в КНДР. Став послом России в Северной Корее, он встретился с северокорейским лидером Ким Чен Иром, с первого мгновения между ними возникла симпатия. После состоялись еще 40 встреч. Несмотря на разные традиции и культуры, они хорошо понимали друг друга, были на одной волне. Я бы сказала, между ними была кармическая связь. Товарищу Киму нравилось чувство юмора Андрея. Муж остался верен этой дружбе. Ему предложили поехать послом в Сеул, но он отказался. Андрей мечтал возглавить дипмиссию в Болгарии — пять лет там работала его мама. Но вместо этого ему предложили стать послом в Турции. Он согласился», — рассказала «Известиям» Марина Карлова.

До конца на посту Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В Анкару чета прилетела в июле 2013 года. Карлов видел и расцвет двусторонних отношений, и их упадок, и новое потепление. Его заслуга в нормализации российско-турецкого диалога огромна.

В музее Силифке собраны личные вещи посла, переданные музею его супругой. Экспозиция рассказывает не только о Карлове как о госслужащем, но и о его интересах и увлечениях. Среди экспонатов — любимые книги, личные вещи, фотографии из семейного архива.