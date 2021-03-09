Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу об убийстве мужа

Марина Карлова, вдова Героя России, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова, прокомментировала приговор суда Анкары по делу об убийстве супруга.

Она призналась, что не следила за ходом судебного процесса, так как делать это ей морально тяжело.

«Время не вернуть обратно, и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце», — сказала Карлова 9 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Как она добавила, ее муж был хорошим человеком, о нем все отзывались очень хорошо. Карлова отметила, что живет обычной жизнью пенсионера.

Во вторник второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговоры по делу об убийстве российского дипломата. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, пятерых суд оправдал. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Москва выразила удовлетворение тем, что суд в Анкаре вынес решение по делу об убийстве Карлова. Значительную долю ответственности за произошедшее несут определенные круги, которые накануне покушения на посла искусственно нагнетали негатив в СМИ и соцсетях вокруг действий Москвы в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что рассчитывают на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов, а также на оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, в том числе о заказчиках покушения и его организаторах.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года. По делу проходили 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.